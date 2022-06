Giovanni Allevi: “Ho un mieloma”

Attraverso un breve post, sui propri social, Giovanni Allevi, nelle scorse ore, ha annunciato uno stop forzato dalle scene musicali per potersi curare da un mieloma. Il famoso compositore italiano ha ‘tradotto’ in musica la parola, quasi a voler esorcizzare questo brutto male con il chiaro intento di volerlo sconfiggere al più presto. Ecco le sue parole:

View this post on Instagram

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.

La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto.

Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Giovanni.