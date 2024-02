Le anticipazioni su Giovanni Allevi ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, mercoledì 7 febbraio: la malattia, come sta oggi e il tour in partenza.

Giovanni Allevi è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Il pianista e compositore, nei giorni scorsi, via social, ha anticipato a cosa assisteremo sul palco del Teatro Ariston, attraverso le parole del suo staff:

Giovanni questi giorni è concentrato e silenzioso, per preparare il suo impegnativo monologo sulla malattia, da quella che forse è diventata una delle platee televisive più vaste ed importanti del mondo.

Sarà una grande emozione ascoltare le sue parole e vederlo di nuovo suonare la sua musica al pianoforte.

GAStaff

La malattia di Giovanni Allevi

A giugno 2022, Giovanni Allevi aveva fermato i suoi impegnati professionali parlando apertamente della sua malattia:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.

La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto.

Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Giovanni.

Annullati tutti gli impegni previsti in Cina e Giappone con le date del suo tour. Da allora, il pianista ha condiviso alcuni momenti difficili del suo percorso di guarigione insieme al pubblico che, da sempre, lo sostiene.

A dicembre 2023 aveva condiviso uno scatto mentre era all’Istituto Tumori di Milano per la sua battaglia contro il cancro.

Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza.

Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!

Come sta Giovanni Allevi oggi?

Il pianista e compositore torna ad esibirsi dal vivo, dopo un lungo stop legato alle cure per la sua malattia, sul palco del Teatro Ariston. Il musicista darà il via al suo tour, previsto a febbraio 2024, il “Piano Solo Tour” in partenza il 9 febbraio dal Teatro Guglielmi di Massa.

Giovanni Allevi, chi è, vita privata

Giovanni Allevi è un pianista e compositore nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969 e ha studiato presso il conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e il conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Ha raccontato di essere molto concentrato sulla perfezionale musicale, ad una sorta di maniacale concentrazione sul suo lavoro:

“Sono portato per natura a concentrarmi in maniera spasmodica su determinati aspetti e lasciar perdere il resto. Diversi psicologi hanno ritenuto che questo e altri miei comportamenti siano riferibili alla cosiddetta “Sindrome di Asperger”, una leggera forma di autismo”

Il musicista è sposato e padre di due figli.