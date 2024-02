Seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in onda mercoledì 7 febbraio a partire dalle 20.40. Dopo l’ottima partenza di martedì 6 febbraio, premiata dai dati Auditel, stasera si torna con 15 cantanti Big in gara e i rimanenti 15 in gara domani, 8 febbraio. Suddivisione classifica delle esibizioni, prima della quarta puntata dedicata alla cover di tutti gli artisti e della finalissima di sabato 10 febbraio.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, la co-conduttrice sarà Giorgia.

Ospiti saranno Giovanni Allevi, Leo Gassmann per lanciare il film tv Califano, in onda su Rai 1 l’11 febbraio, e il cast di Mare Fuori per il lancio della quarta stagione, dal 1° febbraio su RaiPlay e dal 14 febbraio su Rai 2.

Durante la diretta ci saranno anche due collegamenti con i palchi esterni: sul Palco Suzuki ci sarà Rosa Chemical mentre per Costa Crociere il djset di Bob Sinclar.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 sarà svelata verso l’ora di pranzo durante la conferenza stampa di Amadeus con il commento e le opinioni sul debutto di questa 74esima edizione.

Sanremo 2024, chi sono i Big in gara?

Quest’anno i Big in gara sono 30, tre arrivano dalla sezione delle Nuove Proposte, con il pass ottenuto nella serata di Sanremo Giovani 2023.

Clara – Diamanti grezzi

Sangiovanni – Finiscimi

Fiorella Mannoia – Mariposa

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Negramaro – Ricominciamo tutto

Annalisa – Sinceramente

Mahmood – Tuta Gold

Diodato – Ti muovi

Loredana Bertè – Pazza

Geolier – Io p’ me, tu p’ te

Alessandra Amoroso – Fino a qui

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Angelina Mango – La noia

Il Volo – Capolavoro

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Emma – Apnea

Renga e Nek – Pazzo di te

Mr. Rain – Due altalene

bnkr44 – Governo Punk

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Rose Villain – Click boom!

Santi Francesi – L’amore in bocca

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Maninni – Spettacolare

Alfa – Vai

Il Tre – Fragili

Dove vedere la diretta

Sarà possibile seguire la diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40 (con il PrimaFestival) e dalle 21 circa con la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. (Qui tutte le informazioni sullo streaming anche per l’estero).