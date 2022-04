Giovani per sempre, Alan Sorrenti: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, lo scorso venerdì 22 aprile 2022, ‘Giovani per sempre’, il nuovo singolo di Alan Sorrenti, disponibile su Youtube e tutti gli store digitali.

La vita è un viaggio alla ricerca del suo significato. Vivere il presente liberamente e con dignità, per se stessi e per gli altri, dando valore ad ogni attimo. E’ questo il segreto per rimanere “Giovani per sempre”.

A seguire, trovate il testo e cliccando, sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

È vero che da soli

si diventa un po’ più forti,

ma è anche vero che

Quando si è in due

Si è più felici

Anche se piove

Ma dai, che aspetti?

Vai via da qui

Mi avresti detto

Qualche tempo fa

Ma ora mi dici:

Resta, sì

Rimani ancora

Per un po’ di eternità.

Su questo mare piatto

Tu scolpirai

Come nel marmo le tue onde

La tua storia è un tatuaggio

Che rimarrà per sempre

Inciso sulla pelle

La vita è adesso

La vita è qui

In ogni battito

Nei tuoi fremiti

Se sei presente

In ogni istantе

Resterai giovane

Giovanе per sempre

La mia vita

È proprio qui

Dove mi trovo

Adesso sì

Se la sentiamo

In ogni istante

Noi resteremo

Giovani per sempre

L’amore cambierà ogni cosa e

Di colpo arriverà per noi

L’onda perfetta

E sarà quella

Che poi ci salverà

Su questo mare piatto

Tu scolpirai

Come nel marmo le tue onde

La tua storia è un tatuaggio

Che rimarrà per sempre

Inciso sulla pelle

La vita è adesso

La vita è qui

In ogni battito

Nei tuoi fremiti

Se sei presente

In ogni istante

Resterai giovane

Giovane per sempre

La mia vita

È proprio qui

Dove mi trovo

Adesso sì

Se la sentiamo

In ogni istante

Noi resteremo

Giovani per sempre.