Dopo essere stata in gara a Sanremo 2023 classificandosi sesta, Giorgia è stata ospite del consueto appuntamento con Mara Venier a Domenica In. E ha fatto un bilancio della sua partecipazione al Festival:

Sono stati giorni pazzeschi, ero curiosa di sapere quanto avrei ritrovato di quello che già conosceva, una sorta di follia collettiva bella. Io sono nata qua, 29 anni fa. Quasi trent’anni, non avevo nulla di certo. Questo è un palco che solo quando sei sopra sai come andrà. C’la parte emotiva, il senso di responsabilità verso il pubblico, Torno come se avessi fatto una scorpacciata di qualcosa che mi ha nutrito. Mi sono pure un po’ divertita (ride).

Poi ha ricordato, sorridendo:

Mio figlio tifava Lazza. Poi mi ha detto che quelle che gli sono piaciute tanto erano la mia e quella di Lazza.

Quanto ha pesato la responsabilità?

“Me la sentivo tutta, avevo una pressione addosso notevole. Già me la metto da sola, con voci mie che mi mettevano in crisi. Qui ci sono nata, la responsabilità me la sentivo. In ogni caso sarebbe stato strano rivedermi. Mi piace strano, non riesco a stare ferma, volevo una coerenza con quella che sono io adesso. La prima sera parecchio agitata, dalla seconda me la sono goduta di più”.

Prima di andare in scena, ha detto che avrebbe chiamato Pippo Baudo:

“Gli ho voluto dire che, in ogni caso, la sua presenza qua si sente. Ama è molto vicino a Pippo come stile, è coinvolto in prima persona a tutto. La forma del suo talento c’è. Gliel’ho detto, anche per dirmi “Grazie”. Mi ha fatto un audio, mi ha fatto commuovere molto”

Giorgia si è classificata al sesto posto della classifica finale con il brano “Parole dette male”.