Come co-conduttrice della seconda serata della 74° edizione del Festival di Sanremo, Giorgia, come aveva già fatto Marco Mengoni, ha portato sul palco dell’Ariston un medley delle sue canzoni.

“Ci siamo sentiti con Giorgia chiaramente da diversi mesi. Ad un certo punto io le ho detto: “Sarebbe bello che tu cantassi alcune delle tue più belle canzoni”. Lei hai detto: “Volentieri”. Ho detto: “Posso sceglierle io? Ti posso fare delle richieste?”. “Scegli tu”. Io ho scelto questa sequenza, che è una sequenza di grande emozione, di grande delicatezza, di grande sensibilità e che vi chiedo di ascoltare con grande attenzione” ha detto Amadeus introducendo il medley di Giorgia.

La cantante si è esibita con cinque estratti dei suoi più importanti successi: da Oronero si è passati a Gocce di memoria, per poi approdare a Quando una stella muore. Per chiudere il medley non potevano mancare i suoi brani sanremesi. Se, infatti, E poi ha trovato spazio all’inizio della serata con la celebrazione dei suoi trent’anni, Di sole e d’azzurro e Come saprei sono state eseguite all’interno del medley.

Con queste ultime due canzoni anche il pubblico dell’Ariston non ha potuto resistere dall’alzarsi dalle proprio poltroncine. Così l’esibizione si è conclusa con una straordinaria standing ovation, accolta con emozione da Giorgia. La cantante non ha mai negato il forte affetto che nutre verso Sanremo e in particolare verso il palco dell’Ariston che l’ha vista nascere artisticamente. Per lei lo scorso anno era stata l’occasione per rinnovare questo amore accettando di partecipare in gara, a distanza di più di vent’anni dall’ultima volta.

Quest’anno invece ha deciso di dire di sì ad Amadeus ricoprendo per questa seconda serata del Festival il ruolo di co-conduttrice. Da domani tornerà alla sua musica, in attesa probabilmente di concentrarsi su un nuovo progetto musicale, dopo un tour nei palazzetti chiuso da poco.