Gigliola Cinquetti racconta il NO alla foto con i Rolling Stones e i due diversi incontri con Luigi Tenco e Domenico Modugno. La cantante torna a Sanremo 2024 nella finale del Festival di Sanremo 2024 come ospite.

Gigliola Cinquetti sarà ospite della finale di Sanremo 2024 con il brano “Non ho l’età” che festeggia i 60 anni dall’uscita. Una decisione voluto da Amadeus che ha scelto anche di omaggiare altri due brani storici della kermesse musicale: Giorgia con “E poi” ed Eros Ramazzotti con “Terra promessa”. La cantante si è raccontata anche parlando al Corriere e spiegando come fosse diversa l’immagine della giovane con quello che era lei, in realtà:

Quella ragazzina, nei primi vent’anni, è stata molto invadente, petulante. Poi, si è ammansita e siamo arrivate a un accordo. Voleva che facessi capire a tutti quanto era intelligente, ironica, spiritosa, diversa dall’etichetta perbenista che si portava dietro. Io giù a fumare Camel, bere grappini, ma non c’era niente da fare: ovunque andassi, ero preceduta dall’immagine di lei sul palco col vestitino bon ton…”

L’incontro tra Gigliola Cinquetti con Luigi Tenco e Domenico Modugno

Non ho l’età fu un successo assoluto in tutta Europa con oltre 4 milioni di copie. Ma in quel periodo, rivelò anche l’incontro con Luigi Tenco, per nulla tenera con lei:

Quella canzone rappresentava il mondo che i giovani volevano cambiare e non interessava a nessuno che non appartenessi a nessun mondo, che fossi un tipetto abbastanza unico. Un giovane artista, un “artista autentico”, venne a cercarmi apposta per dirmi in faccia: ti odio, sei tutto quello che detesto, sei falsa, ipocrita, perbenista

Andò in maniera diversa con Domenico Modugno:

Mi fece provare Dio come ti amo. Mi chiese: posso dire che la vuoi cantare a Sanremo, senza che cambi idea? Accettai, ma la casa discografica mi fece provare lo stesso tantissimi pezzi per il Festival e mandò via l’orchestra prima che provassi quella di Modugno. Mi impuntai. Infatti, ebbi ragione e vinsi anche quel Sanremo.

No ai Rolling Stones

Nella sua lunga carriera, invece, rifiutò anche una foto insieme ai Rolling Stones, la celebre band internazionale:

Uno di loro posava cacciandosi le dita nel naso. Pensai che erano dei gran cafoni, che volevano fare i trasgressivi a mie spese e me ne andai. Capii che erano loro tempo dopo, guardando la celebre foto di Mick Jagger che fa la linguaccia