Gigliola Cinquetti ospite a Sanremo 2024 nella serata finale di sabato 10 febbraio: lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore Amadeus incontrando i giornalisti in occasione dei pre-ascolti dei 30 brani in gara. Nonostante Amadeus abbia più volte dichiarato che non ci sarebbero stati superospiti in questa 74esima edizione del Festival già ricca di artisti, non manca giorno che venga annunciato qualche nuovo nome. Nello stesso giorno, infatti, è arrivata anche la notizia della presenza di Russell Crowe come superospite, con la sua band, giovedì 8 febbraio .

In ogni caso vediamo perché Gigliola Cinquetti torna a Sanremo

Gigliola Cinquetti a Sanremo 2024, quando?

La Cinquetti sarà all’Ariston nel corso della serata finale di sabato 10 febbraio, in un possibile orario compreso tra le 20.45 e l’1.30. Con molta probabilità sarà inserita intorno alla metà della scaletta, verso le 22.45, uno dei momenti di maggior ascolto della serata, anche per non deludere le fasce di pubblico più agée che avranno voglia di ascoltarla

Gigliola Cinquetti a Sanremo 2024, cosa canta?

Già nota la canzone che Gigliola Cinquetti canterà a Sanremo 2024: si tratta di Non ho l’età (per amarti), con la quale l’allora appena sedicenne cantante vinse il Festival 1964, conquistando il grande pubblico. L’occasione è data proprio dalla volontà del Direttore Artistico di celebrare i 60 anni della canzone e con essi la carriera della Cinquetti.

Nel corso di Sanremo 2024 Amadeus festeggerà anche altri due anniversari: i 30 anni di E poi, di Giorgia, e i 40 anni di Terra Promessa di Eros Ramazzotti.

Quante volte Gigliola Cinquetti è stata a Sanremo?

Sono state 12 le partecipazioni di Gigliola Cinquetti in gara al Festival di Sanremo e due le vittorie.

La prima, come detto, è all’esordio, con Non ho l’età; l’anno successivo torna in gara in coppia (come si usava all’epoca) con Connie Francis e arriva in finale con il brano Ho bisogno di vederti in un’edizione vinta da Se piangi, se ridi di Bobby Solo. Si ripresenta nel 1966 in coppia con Domenico Modugno e insieme vincono quell’edizione con Dio, come ti amo.

La Cinquetti si riposa giusto per ‘un turno’ e torna in gara nel 1968 con Sera, in coppia con Giuliana Valci, classificandosi ottava; nel 1969 è il momento de La pioggia (di Pace, Panzeri, Conti) condivisa con France Gall, che si piazza al sesto posto; sesto posto anche nel 1970 con Romantico Blues in coppia con Bobby Solo, mentre nel 1971 torna in gara con Ray Coniff e col brano Rose nel buio che arriva nono. Il ‘filotto’ continua con Sanremo 1972 nel quale presenta, adesso senza ‘accoppiamenti artistici’, Gira l’amore (Caro bebè) che conquista il nono posto, mentre nel 1973 Mistero non arriva in finale.

Dopo sei edizioni di fila a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, la Cinquetti torna in gara nel 1985 con Chiamalo amore, che si piazza al terzo posto (dietro a Se m’innamoro dei Ricchi e Poveri e di Noi, ragazzi di oggi cantata da Luis Miguel). Passano quattro anni, si arriva al Sanremo 1989 dei ‘figli di’ e la Cinquetti porta in gara Ciao, che arriva 18esima (su 24 canzoni in gara). Per riaverla in gara bisognerà aspettare il 1995 – edizione diretta e condotta per la quarta volta di seguito da Pippo Baudo – con Giovane vecchio cuore, che si classificherà 14esima sui 20 brani arrivati in finale.

Gigliola Cinquetti all’Eurovision Song Contest

Due volte in gara, una volta conduttrice e una volta superospite: è questo il carnet degli appuntamenti di Gigliola Cinquetti con l’Eurovision Song Contest (ai suoi esordi chiamato EuroFestival).

La prima volta che la Cinquetti ha partecipato all’ESC lo ha anche vinto: era il 1964 e la giovanissima cantante ha conquistato anche il pubblico europeo con Non ho l’età (per amarti), brano col quale aveva vinto poco prima il Festival di Sanremo. È poi tornata in gara nel 1974 con Sì, conquistando un più che lusinghiero secondo posto dietro Waterloo degli Abba. Per dire.

Nel 1991, invece, lo condusse con Toto Cutugno: l’ESC fu organizzato a Roma in virtù della vittoria, nel 1991, dello stesso Cutugno con Insieme.

Infine, Gigliola Cinquetti ha partecipato al Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2022 che si è svolto a Torino, dopo la vittoria dei Måneskin con Zitti e Buoni nel 2021: anche in quell’occasione ha cantato il brano che la portò alla vittoria nel 1964.