Gigi D’Alessio, l’annuncio a sorpresa: gioia per i suoi fan

Gigi D’Alessio ha spiazzato tutti facendo una comunicazione davvero importante direttamente dal palco dello stadio Diego Armando Maradona, dove il cantante ha dato il via al suo tour con due date, che hanno fatto il pienone. L’artista partenopeo, salutando il pubblico caloroso, ha voluto fare un annuncio che ha sorpreso tutti.

Il cantante napoletano sono ormai due anni che domina gli spettacoli musicali estivi della città di Napoli. Com’era già previsto, infatti, tornerà con uno show ricco di ospiti il prossimo settembre in piazza Plebiscito. Ma adesso, inaspettatamente, ha voluto annunciare a tutti una cosa che ha fatto impazzire di gioia i numerosi fan.

Cosa ha detto Gigi D’Alessio allo stadio Diego Armando Maradona

Le date previste per lo spettacolo di settembre a piazza Plebiscito erano il 19, 20 e 21, ma Gigi D’Alessio ha annunciato “un bis”. Lo spettacolo nel cuore di Napoli avrà altre due date, il 26 e il 27 settembre. Un raddoppio del tutto inaspettato che ha rallegrato i tantissimi fan che non erano riusciti ad acquistare i biglietti.

Così Gigi D’Alessio si prepara a organizzare un lungo spettacolo in piazza Plebiscito, si tratterà di concerti evento, dove – com’è già capitato nelle precedenti occasioni – saranno presenti moltissimi ospiti. Il cantante napoletano, intanto, si è detto felicissimo per il calore ricevuto allo stadio Diego Armando Maradona, proprio dopo che il Napoli, la sua squadra del cuore, in quello stesso stadio ha conquistato il suo quarto scudetto.

Infatti, proprio dal palco dello stadio, non sono mancati cori anche in compagnia di alcuni calciatori presenti tra il pubblico. D’Alessio, dopo aver concluso le due tappe napoletane, ha condiviso alcune immagini dei due spettacoli, ringraziando il pubblico. In un post su Instagram ha scritto: “Il mio orgoglio più grande, oltre a quello di essere napoletano, è avere un pubblico come voi. Siete la mia famiglia, e allo Stadio Maradona l’avete dimostrato ancora una volta. Una capanna enorme, piena di emozioni, che non dimenticherò mai“.

Poi ha ricordato gli appuntamenti di settembre in piazza Plebiscito, ricordando le due nuove date del 26 e 27 settembre. Il post ha ricevuto molti like e commenti da parte dei tanti follower del cantante, alcuni presenti a uno dei due spettacoli del Maradona, che ha ribadito che bello show sia stato. Tra il pubblico, tutte e due le sere, non poteva non esserci Denise Esposito, la giovane compagna del cantante dalla quale ha avuto i suoi due ultimi figli, Francesco e Ginevra. Lei è sempre stata fan del suo compagno, ancor prima di conoscerlo e in compagnia di tanti amici ha ballato e cantato in prima fila, sostenendo il cantante. Tra gli ospiti ci sono stati anche Geolier, Clementino, Elodie, Alessandra Amoroso e il figlio dell’artista LDA.