Gigi D’Alessio fa salire sul palco il figlio piccolo: fan in emozione, uguale a mamma Denise

Il cantante ha emozionato il pubblico quando ha fatto entrare il bambino, il suo quintogenito che è la copia della madre

Gigi D’Alessio nel corso di uno dei concerti del suo tour ha sorpreso il pubblico, portando sul palco il piccolo Francesco, il figlio che ha avuto con Denise Esposito. Il bambino è cresciuto ed è identico alla madre, oggi ha tre anni ed è un bambino solare e sorridente, proprio come la madre. Lo dimostrano le immagini dello spettacolo del padre a Caserta, quando sulle note di “Buongiorno”, è stato mano nella mano con il suo papà davanti al pubblico che cantava e applaudiva.

Come si dice in questi casi “buon sangue non mente” e il quintogenito di Gigi D’Alessio sembra già cavarsela benissimo davanti al pubblico. Mentre il padre cantava, lui, con il suo sorriso, ha conquistato subito il pubblico.

Gigi D’Alessio sul palco con il figlio Francesco, la sorpresa

Non è la prima volta che Gigi D’Alessio fa salire sul palco qualcuno dei suoi figli, fatta eccezione per Luca – in arte LDA – che con il padre condivide l’amore per la musica e dunque, avendo intrapreso la carriera del cantante, si esibisce spesso con lui, anche gli altri fratelli hanno accompagnato più volte il padre.

Il piccolo Francesco, nonostante la giovane età, è già salito più di una volta sul palco di uno dei concerti di papà Gigi. Lo stesso ha fatto Andrea, il figlio che il cantante ha avuto con Anna Tatangelo, ma anche Ilaria, la secondogenita dell’artista e con molta probabilità in passato, sarà comparso anche Claudio, il primogenito. A quanto pare, dunque, mancherebbe solo Ginevra, la sesta figlia che D’Alessio ha avuto con Denise Esposito.

Il quintogenito somiglia moltissimo alla sua mamma, ha il suo stesso sorriso e i colori chiari della bella Denise. Ad applaudire in prima fila il figlio e il suo compagno, c’era chiaramente lei, che è sempre al fianco del suo compagno durante i suoi spettacoli, sostenendolo in ogni tappa. Del resto è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio e l’ha conosciuto proprio in veste di supporter, salvo poi “rubargli il cuore” e costruire una famiglia con lui.

La sorpresa di Gigi D’Alessio è stata molto apprezzata dal pubblico, che si è emozionato guardando la dolcezza del cantante in versione papà. L’artista napoletano è legatissimo ai suoi figli, parla spesso di loro e della grande famiglia che ha costruito, ironizzando sul fatto che quando si riuniscono tutti, ci sarebbe un grande caos. Per lui condividere con loro un momento di un suo concerto è un attimo davvero speciale e lo si capisce dall’emozione che mostra mentre canta.

Il piccolo Francesco sembra essersi molto divertito, com’è avvenuto in passato con i suoi fratelli, ha ricevuto un grande e caloroso applauso dai fan del papà, che sono davvero molto affiatati.