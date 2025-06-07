Chi è e cosa fa la bellissima compagna di Gigi D’Alessio: tutto su Denise

Il cantante napoletano è innamoratissimo, chi è la sua giovane compagna con cui ha avuto i suoi due ultimi figli

L’abbiamo vista in prima fila durante i due concerti di Gigi D’Alessio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Denise Esposito è la fan numero uno del cantante napoletano. Del resto era una sua ammiratrice da ancor prima di conoscerlo, classe 1992, la bella napoletana che ha rubato il cuore di D’Alessio ha 32 anni. Nonostante la differenza d’età, la coppia è molto affiatata e fin da subito ha voluto fare sul serio, oggi Gigi e Denise hanno due bellissimi bambini e sono più innamorati che mai.

Denise Esposito è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, infatti la vediamo al fianco del compagno in rare occasioni pubbliche, ma per il resto preferisce stare lontano dai riflettori. Tempo fa, infatti, il cantante aveva detto che una delle cose che più amava della sua giovane compagna era proprio il fatto che non le piace stare al centro dell’attenzione. Ma chi è Denise Esposito?

Tutto ciò che c’è da sapere su Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio

Denise Esposito è una giovane avvocatessa napoletana, originaria del quartiere Vomero, zona residenziale della città. Lei e Gigi D’Alessio si sarebbero conosciuti a Capri tramite amici in comune, Denise è sempre stata una fan del cantante napoletano. Dopo una frequentazione, le cose tra i due sono iniziate a diventare serie e fin da subito hanno capito che il loro era un grande amore.

Gigi e Denise, infatti, hanno avuto il primo figlio Francesco e poi la secondogenita, Ginevra. D’Alessio, quando ha annunciato la seconda gravidanza della compagna, quindi l’arrivo della sua sesta figlia, in televisione ironizzò dicendo che in Italia non si fanno più figli perché li fa tutti lui. Lui e la giovane avvocatessa sono più innamorati che mai e lo dimostrano le tante foto che circolano della coppia.

Il cantante ha più volte raccontato di essere molto felice della sua grande famiglia, scherzando sul fatto che quando riescono a riunirsi tutti, c’è un grande caos. Del resto sei figli e tre nipoti non sono pochi, ma D’Alessio ama organizzare riunioni con tutti i suoi figli. Lui e Denise vivono in una bellissima casa a Napoli, nel quartiere Posillipo, un grande appartamento con vista sul golfo. La compagna al momento si dedica alla crescita dei bambini e accompagna il cantante ai vari concerti.

Non è la prima volta, infatti, che la vediamo in prima fila guardare D’Alessio con gli occhi pieni d’amore. Gigi quando parla di lei, l’ha più volte definita “una donna fantastica”, tutte dichiarazioni che lasciano pensare a un possibile futuro matrimonio. Il cantante dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, non si è mai risposato e adesso con la bella Denise potrebbe decidere di fare il grande passo.