Gigi D’Alessio e la dolcissima foto della figlia: uguale a mamma Denise

Gigi D’Alessio ha festeggiato il primo anno della piccola Ginevra, l’ultima figlia che ha avuto con Denise Esposito. Per il cantante napoletano si tratta della sestogenita, mentre per la compagna napoletana della secondogenita. L’artista è un papà davvero innamorato dei suoi figli e per la festa dell’ultima arrivata ha condiviso un’immagine dolcissima con una dedica altrettanto bella.

Lo scatto pubblicato dal cantante napoletano ha ricevuto moltissimi like e commenti e in tanti hanno notato la somiglianza della bambina con la mamma Denise, sembrano essere davvero identiche e i fan di D’Alessio non hanno perso occasione per ribadirlo.

L’ultima figlia di Gigi D’Alessio compie un anno, lo scatto dolcissimo

Gigi D’Alessio ha celebrato il primo anno di Ginevra pubblicando uno scatto mentre abbraccia la bambina e le dà un bacio. Alla foto ha allegato una tenerissima didascalia: “Auguri Ginevra mia 1 anno di te, 1 anno di noi. Buon compleanno cucciolotta“. Inutile dire che in tantissimi hanno fatto gli auguri alla bambina, scatenandosi nei commenti sotto al post.

Ma in molti si sono soffermati sulla somiglianza della bambina con la mamma Denise, la piccola Ginevra ha i capelli chiari come la madre, il nasino all’insù e gli occhi chiari come lei, sembra davvero la coppia della madre. Mentre il primogenito della Esposito pare somigliare più a papà Gigi, non si può dire lo stesso della sesta figlia del cantante. D’Alessio ha una famiglia davvero molto numerosa, i primi tre figli sono nati dal matrimonio con Carmen Barbato, il quartogenito dalla relazione con Anna Tatangelo e gli ultimi due dalla storia d’amore con la giovane Denise.

Quando annunciò l’arrivo della sesta figlia in televisione, D’Alessio – con l’ironia partenopea che lo contraddistingue – disse che in Italia non si facevano più figli perché li farebbe tutti lui. Una super famiglia allargata insolita, cui si aggiungono anche tre nipoti, le prime figlie di Claudio e il bambino di Ilaria. Il cantante ha anche ironizzato sulle riunioni di famiglia che, quando avvengono, sono un grande casino. Lui fa di tutto per radunare i figli tutte le volte che può e spesso i suoi concerti diventano un’occasione per vedersi tutti.

Del resto i primi tre figli sono ormai grandi, poi c’è Andrea – che presto avrà un fratellino o una sorellina dalla mamma Anna Tatangelo – che vive a Roma con la madre e poi gli ultimi due che vivono con Gigi D’Alessio e Denise, che sono piccolissimi. Ma il cantante non perde occasione per “richiamare tutti all’appello”, anche per brevi vacanze, è un padre innamoratissimo dei suoi figli e lo dimostra anche quando li porta sui palchi dei suoi concerti, mostrandoli al pubblico con immenso orgoglio e ricevendo l’applauso di tutti.