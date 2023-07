Gigi D’Alessio è protagonista di stasera, 8 luglio 2023, in prima serata su Rai 1, con la replica del concerto trasmesso nel 2022, Gigi D’Alessio. Uno come te, Trent’anni insieme. Lo show musicale ha un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, da amici e colleghi, come Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

Ai tempi, in occasione della presentazione del concerto evento, Gigi D’Alessio aveva dichiarato:

“Sarà un grande karaoke! Il vero protagonista sarà il pubblico! Questa è una serata per loro, che mi sono sempre stati vicino. 30 anni di carriera sono tanti, ma senza di loro non sarei qui. Questi 30 anni di carriera sono stati splendidi: la mia prima grande emozione è stata vedere i bagarini che vendevano i biglietti al mio primo concerto all’arcobaleno, dopo un disco di solo 8 canzoni. Lì ho capito che stava succedendo qualcosa. Prima facevo solo cerimonie… Io sono orgoglioso di essere partito dai battesimi, perché lì non ci sono trucchi, non ci sono effetti, non si sono luci, e di essere arrivato al Radio City Music Hall. Io avuto più di quello che ho dato, grazie a chi mi ha sempre supportato. Il talento serve, certo: ultimamente sono stato anche al Conservatorio, dove ho studiato. Bisogna studiare la musica, bisogna capire cos’è: se stacchiamo la spina del pc e dobbiamo lavorare col pianoforte scompaiono tutti. io devo ringraziare i miei genitori, i miei insegnanti. La fortuna? La fortuna va aiutata. Se vinci i numeri al lotto, comunque devi andare a giocare”

Gigi D’Alessio, concerto a Napoli, Uno come te, Trent’anni insieme, la scaletta delle canzoni

Ecco la scaletta del concerto -in replica- di Gigi D’Alessio, Uno come te – Trent’anni insieme:

Non mollare mai

Quanti amori (con Eros Ramazzotti)

Un’emozione per sempre (con Eros Ramazzotti)

Più bella cosa (con Eros Ramazzotti)

Tu vuò fà l’americano (con Fiorello)

Como suena el corazón (con Fiorello)

L’ammore (con Fiorella Mannoia)

Quello che le donne non dicono (con Fiorella Mannoia)

Sei importante

Una notte al telefono

Non dirgli mai

No vale la pena enamorarse (Johnny Rivera & Ray Sepúlveda cover)

Le mani

Annare’

Un cuore malato (con Alessandra Amoroso)

Quello che fa male (con LDA)

Si turnasse a nascere

16 marzo (con Achille Lauro)

Come me (con Luchè)

Napule (duetto virtuale con Lucio Dalla)

‘O posto d’Annare’

Guagliunce’

Comme si femmena (con Rosaria Miraggio)

Sotto le lenzuola (con Rosaria Miraggio)

30 canzoni (con Rosaria Miraggio)

Guagliune

Como suena el corazón (con Clementino)

Buongiorno

Napule è (Pino Daniele cover)

Dove vederlo in tv e streaming

Il concerto di Gigi D’Alessio in programma a Piazza Plebiscito a Napoli si è tenuto il 17 giugno 2022 e sarà trasmesso in replica su Rai 1 e anche su Raiplay.