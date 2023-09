Appuntamento speciale quello di stasera, 25 settembre 2023, per Gigi D’Alessio in concerto all’Arena di Verona. Il cantautore ha concluso a Caserta il suo “Dove c’è il sole tour” che ha portato l’artista in giro per l’Italia nei mesi scorsi. Sempre lui, via Instagram, ha dato appuntamento ai fan per l’evento imperdibile in programma stasera:

E con il sold out di ieri a Caserta, ho concluso il “Dove c’è il sole tour” nei migliore dei modi: circondato dal vostro abbraccio, con la musica e i cuori all’unisono! 😍💙

Questo tour è stato un viaggio incredibile e ricco di emozioni che per tutta l’estate mi ha fatto girare l’Italia e suonare in posti meravigliosi. E tutto questo grazie come sempre a voi, che siete la mia grande famiglia.

Ora vi aspetto lunedì all’Arena di Verona, non mancate!

Il concerto di stasera vedrà l’artista impegnato -dal vivo- con i suoi più grandi successi e una scaletta rinnovata che includerà i brani più amati del suo repertorio. A seguire tutte le anticipazioni e le informazioni sui biglietti.

Gigi d’Alessio, Arena di Verona, la scaletta del concerto del 25 settembre 2023

Il concerto in programma all’Arena di Verona avrà una scaletta diversa dal tour estivo che si è conclusa a Caserta. A seguire vi riportiamo comunque i brani che sicuramente interpreterà dal vivo.

Il live inizierà alle 21.

Non mollare mai

Quanti amori

Tu vuò fà l’americano

Como suena el corazón

L’ammore

Sei importante

Una notte al telefono

Non dirgli mai

Le mani

Annare’

Un cuore malato

Si turnasse a nascere

Come me

‘O posto d’Annare’

Guagliunce’

Comme si femmena

Sotto le lenzuola

30 canzoni

Guagliune

Buongiorno

Napule è (Pino Daniele cover)

Un nuovo bacio

Non riattaccare

Assaje

Miele

Gigi d’Alessio, Arena di Verona, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio all’Arena di Verona. Si parte da 39 euro per la Gradinata Numerata Cat 3 fino agli 85 euro per la Platea Numerata Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Arena di Verona

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto evento di Gigi D’Alessio:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.