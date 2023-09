Appuntamento stasera, 30 settembre 2023, con Gigi D’Alessio al Palaflorio a Bari con una nuova data del suo tour nei Palasport. Il cantautore porterà sul palco i successi più noti della sua carriera, da “Non mollare mai” a “Non dirgli mai”, solo alcuni dei pezzi che hanno cementato il suo successo per decenni nella musica italiana.

I live nei Palasport sono iniziati al Palasele di Eboli, come raccontato dallo stesso artista via Instagram:

Inizia una nuova avventura!

Appuntamento a questa sera per la prima data nei palasport, con un tutto esaurito al Palasele di Eboli (SA)💥

Vi aspetto, non mancate 💙

A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Gigi D’Alessio, Bari, la scaletta concerto (anticipazioni)

Il concerto in programma al Palaflorio a Bari avrà una scaletta diversa dal tour estivo che si è conclusa a Caserta. A seguire vi riportiamo comunque i brani che sicuramente interpreterà dal vivo.

Il live inizierà alle 21.

Non mollare mai

Quanti amori

Tu vuò fà l’americano

Como suena el corazón

L’ammore

Sei importante

Una notte al telefono

Non dirgli mai

Le mani

Annare’

Un cuore malato

Si turnasse a nascere

Come me

‘O posto d’Annare’

Guagliunce’

Comme si femmena

Sotto le lenzuola

30 canzoni

Guagliune

Buongiorno

Napule è (Pino Daniele cover)

Un nuovo bacio

Non riattaccare

Assaje

Miele

Gigi D’Alessio, Bari, biglietti del concerto, 30 settembre 2023

Il concerto di Gigi D’Alessio a Bari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 30 settembre 2023 al Palaflorio.

Come arrivare al Palaflorio a Bari in auto e con i mezzi

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari.

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.