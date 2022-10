Gigi D’Alessio si esibirà questa sera, 11 ottobre 2022, a Catania, al Teatro Metropolitan, con la data del “Noi due tour 2022, A gentile richiesta”. È finalmente ai nastri di partenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, “Noi due tour”, il tour di Gigi D’Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Gigi D’Alessio, Catania, 11 ottobre 2022, Biglietti

Il concerto di Gigi D’Alessio al Teatro Metropolitan a Catania è sold out. I biglietti partivano da 29 euro per il quarto settore fino ai 59 euro del Primo Settore.

Catania, 11 ottobre 2022, Anticipazioni Scaletta concerto

Il cantante si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme i brani più amati, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore, “Quanto amore si dà”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Qui sotto vi riportiamo i brani interpretati da Gigi D’Alessio a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

Non mollare mai

Quanti amori

Un’emozione per sempre

Tu vuò fà l’americano

Como suena el corazón

L’ammore

Sei importante

Una notte al telefono

Non dirgli mai

No vale la pena enamorarse (Johnny Rivera & Ray Sepúlveda cover)

Le mani

Annare’

Un cuore malato

Si turnasse a nascere

Come me

‘O posto d’Annare’

Guagliunce’

Guagliune

Como suena el corazón

Buongiorno

Napule è