Gigi D’Alessio continua con successo il suo Mani e Voce Tour 2021, una serie di appuntamenti estivi con il cantautore in concerto. Questa sera, 27 agosto, tappa al Teatro Antico di Taormina.

Durante il live, spazio ai recenti brani ma senza dimenticare i successi della carriera di Gigi d’Alessio. Presenti, ovviamente, “Non dirgli mai”, “Un nuovo bacio”, “Mon amour” e anche pezzi come “A riva e mare” o “Guagliuncè”

A seguire la scaletta del concerto che si apre con “Notti di lune storte” e si chiude con “Buongiorno”, uno degli ultimi singoli (rivisitati) rilasciati dal cantautore.

L’ultimo disco pubblicato da Gigi d’Alessio è “Buongiorno”, rilasciato a settembre 2020. All’interno la rivisitazione di 15 brani già pubblicati e incisi con i featuring di numerosi artisti e collegi come Lele Blade, Geolier, Enzo Dong, Boomdabash, Rocco Hunt e Clementino.

In Italia l’album ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti ed è stato certificato oro grazie alle vendite.

Recentemente, Gigi D’Alessio ha anche collaborato con Arisa per il brano sanremese “Potevi fare di più“. La ballad è stata presentata dall’artista che è così tornata in gara sul palco del Teatro Ariston con una ballad scritta appositamente per lei proprio dal cantautore napoletano.

Gigi D’Alessio scaletta “Mani e voce” tour 2021