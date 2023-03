Go Gianni Go è il tour 2023 di Gianni Morandi, impegnato stasera, 21 marzo, allìUnipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) in concerto. Per il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, prodotto da Trident Music, MORANDI ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy) e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori. A seguire tutte le informazioni sul concerto in calendario oggi all’Unipol Arena, dalla scaletta all’informazioni sui biglietti.

Gianni Morandi, biglietti

Sono ancora disponibili pochissime tipologie di biglietti per il concerto di Gianni Morandi a Bologna, in programma stasera. Si parte dai 36.80 della Tribuna Sud Numerata fino ai 92 della Platea A Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Gianni Morandi, la scaletta del concerto all’Unipol Arena (Bologna)

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna), come arrivare con i mezzi e in auto

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.