Gianni Morandi sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Apri tutte le porte”. Il pezzo è stato scritto da Jovanotti che, per l’amico e collega, ha scritto anche “L’allegria”, uscita nell’estate 2021. Per il cantante è un ritorno in gara, dopo anni, sul palco del Teatro Ariston e -come raccontato da lui stesso- un ricominciare, un nuovo periodo dopo l’incidente avuto alle mani alcuni mesi fa. In casa, mentre stava lavorando in giardino, il cantante era scivolato in una fossa con delle foglie messe al fuoco. Ed è riuscito ad uscirne miracolosamente. Ecco come ricordato lui stesso quanto accaduto durante la conferenza stampa prima del Festival

La pandemia ci ha fatto riflettere, ho avuto anche un incidente alla mano, l’11 marzo 2021. Siamo andati avanti aspettando sempre si riaprisse la possibilità di fare musica dal vivo, di ricominciare. Dopo 27 giorni in ospedale, mi chiama Jovanotti per chiedere come sto. Avevamo fatto poche cose insieme, una volta con Fiorello in tv. Si è impressionato per quello che mi era successo. E gli viene questa idea della canzone “L’allegria”. Mi manda questa canzone… la sento, mi piace. E’ stata per me una sorta di terapia. La canzone ci ha portato a sentirci sempre più frequentemente. Con Lorenzo poi è nata un’altra canzone, “Apri tutte le porte”; un brano di speranza, di far tornare il sole nelle nostre case e nelle nostre vite. E abbiamo pensato di provarla a farla ascoltare ad Amadeus per Sanremo

In collegamento a “La vita in diretta”, il 31 gennaio 2022, ha raccontato: