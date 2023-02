Gianni Morandi apre la Finale di Sanremo 2023 con un omaggio sincero, pulito, sentito e straordinariamente emozionante a Lucio Dalla, di cui a marzo ricorre l’11esimo anniversario della morte, ma anche l’80 anniversario della nascita, avvenuta quel 4 marzo ’43 che ha dato il titolo a una delle sue canzoni più amate e tra le più belle della musica italiana. Il medley proposto è iniziato con Morandi in platea, solo voce e chitarra, a intonare Piazza Grande: il Teatro Ariston in religioso silenzio pende dalla voce di Morandi che sembra non risentire di 5 lunghe dirette tv e settimane di preparazione.

Subito dopo entra in gioco l’orchestra su Futura, nella sua versione più tradizionale, pesata parola per parola e avvolta dai musicisti diretti da Leonardo De Amicis – altri veri eroi del Festival, come sempre e ogni anno di più. Il medley, in tutto meno di 10′ che sarebbero potuti durare molti di più, si è chiuso con Caruso, altro brano cardine del repertorio di Lucio Dalla.

Tangibile l’emozione sul palco, ma Gianni Morandi ha gestito tutto con i suoi rassicuranti sorrisi e con la cura nell’esecuzione. Il dito rivolto al cielo, insieme a uno sguardo pieno di affetto, hanno sciolto il teatro Ariston in un lungo applauso e in una più che meritata standing ovation.

Se Gianni Morandi è riuscito a trattenere la commozione, Amadeus è entrato sul palco alla fine dell’omaggio visibilmente commosso. Ha abbracciato Morandi e lo ha ringraziato per essere stato con lui: “E’ stato davvero un privilegio” dice Amadeus. Il pratico spirito emiliano di Morandi – e forse il desiderio di trattenere le emozioni in pubblico – lo hanno spinto a tagliare corto: “Abbiamo una canzone da presentare” dice, cercando anche di tenere i tempi di una serata che annuncia una durata superiore alle 6 ore. Ma questi 8′ sono stati una boccata d’aria e un modo bellissimo per ricordare Lucio Dalla e ascoltare musica immortale. Lo potete rivedere su RaiPlay.