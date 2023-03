Stasera, 15 marzo 2023, Gianni Morandi si esibirà al Mandela Forum a Firenze, con una nuova data del suo Go, Gianni, Go. Il cantante, reduce dal successo della co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus, aveva parlato così del suo tour:

“Partiremo con un tour, in partenza da Rimini, il 10 marzo. Poi verremo al Forum di Milano. La novità è che a 78 anni non pensavo di fare i Palasport e che la gente avesse voglia di comprare un biglietto e venirmi a vedere. Ci sono questi 9 Palasport dove mi presenterò con una band fantastica. La scaletta? Ho cercato di mettere 4/5 cose nuove e pezzi che non puoi non fare, tra il 62 e il 2023… Ci sono 540 canzoni, non si possono fare tutte. Ma se non canto “Fatti mandare dalla mamma” o “In ginocchio da te” o” C’era un ragazzo” come fai? Poi metto qualche canzone che piace anche a me, è una scaletta quasi obbligata, sei costretto a stringere per non farla troppo lunga”

Gianni Morandi, Firenze, biglietti, 15 marzo 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Gianni Morandi a Firenze, stasera, 15 marzo 2023. Si parte dai 36,80 del sesto settore fino agli 80.50 della Platea B. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Gianni Morandi, Firenze, la scaletta del concerto, 15 marzo 2023

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva