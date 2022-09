Destinazione paradiso è una canzone di Gianluca Grignani uscita a febbraio del 1995. Il brano, composto dallo stesso Grignani e arrangiato con Massimo Luca, è stato presentato in gara al Festival di Sanremo 1995, nelle Nuova Proposte, classificandosi al 6º posto. Il pezzo è stato un grandissimo successo e ha venduto qualcosa come due milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo riscontri anche in America Latina. Qui sotto potete leggere testo, significato e ascoltare il brano.

Gianluca Grignani, Destinazione paradiso, Significato canzone

Il brano è letto come una metafora di un viaggio senso solo, visto come suicidio, su un treno che conduce proprio alla destinazione Paradiso, la morte. C’è senso di smarrimento, in un mondo frenetico nel quale non ci si riconosce e un girotondo d’anime che provoca il desiderio di scrollarsi via tutto e abbandonarsi.

Destinazione paradiso, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare il brano di Gianluca Grignani, cliccando qui, invece, il video di “Destinazione paradiso”.

Gianluca Grignani, Destinazione paradiso, Testo canzone

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico

Mi son voltato anch’io

E per raggiungerti ho dovuto correre

Ma più mi guardo in giro e vedo che

C’è un mondo che va avanti anche se

Se tu non ci sei più

Se tu non ci sei più

E dimmi perché

In questo girotondo d’anime non c’è

Un posto per scrollarsi via di dosso

Quello che c’è stato detto e

Quello che oramai si sa

E allora sai che c’è

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate nè confini

Solo orizzonti neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Paradiso città