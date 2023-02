I Depeche Mode hanno rilasciato un nuovo singolo, Ghosts Again. La band pubblicherà il mese prossimo il nuovo disco Memento Mori, il primi progetto discografico da Spirit (2017), il primo dopo la morte del tastierista Andy Fletcher, avvenuta lo scorso anno. La band, ora ufficialmente solo Dave Gahan e Martin Gore, ha condiviso oggi il primo singolo del nuovo album. Parlando del brano hanno dichiarato:

“Per me, ‘Ghosts Again’ cattura solo questo perfetto equilibrio tra malinconia e gioia. Non capita spesso di registrare una canzone che non mi stanco di ascoltare – sono entusiasta di poterla condividere”

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone.

Ghosts Again, Significato canzone

Le parole del testo parlano di un senso di transitorietà nella vita, con riferimenti a sentimenti sprecati, significati infranti e un tempo che fugge via. L’idea di essere di nuovo fantasmi suggerisce il credere in qualche forma di vita dopo la morte. L’atmosfera resta un po’ malinconica e riflessiva, con un ‘attenzione sul passare del tempo e sull’inevitabilità delle conclusioni.

Ghosts Again, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone “Ghosts Again“.

Ghosts Again, Ascolta la canzone

Depeche Mode, Ghosts Again

Wasted feelings

Broken meanings

Time is fleeting

See what it brings

Hellos, goodbyes, a thousand midnights

Lost in sleepless lullabies

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Sundays shining

Silver linings

Weightless hours

All my flowers

A place to hide the tears that you cried

Everybody says goodbye

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

Depeche Mode, Ghosts Again, Traduzione

Sentimenti sprecati

Significati infranti

Il tempo è fugace

Guarda cosa porta

Ciao, arrivederci, mille mezzanotte

Perso in ninne nanne insonni

Il paradiso sta sognando

Pensieri sconsiderati, amici miei

Sappiamo che saremo di nuovo fantasmi

Domeniche splendenti

Fodere d’argento

Ore senza peso

Tutti i miei fiori

Un posto dove nascondere le lacrime che hai pianto

Tutti dicono addio

La fede dorme

Amanti alla fine

Sussurrate che saremo di nuovo fantasmi

Il paradiso sta sognando

Pensieri sconsiderati, amici miei

Sappiamo che saremo di nuovo fantasmi

La fede dorme

Amanti alla fine

Sussurrate che saremo di nuovo fantasmi