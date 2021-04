Ghost di Zoe Wess. è tra le novità presenti nella sezione New Music Friday.

Lei è una cantautrice tedesca. Il suo singolo di debutto “Control” è stato classificato in diverse nazioni tra cui il numero 1 in Francia (SNEP Radio) e nella top 10 in Belgio. Zoe Wees ha sempre scritto musica in inglese fin da bambina. Ha iniziato a lavorare sulla musica da adolescente quando il suo insegnante è venuto da lei dopo un concerto scolastico volendo lavorare con lei sulla musica. È stata finalista nella terza stagione di The Voice Kids. “Control” parla dell’ansia e della mancanza di controllo e l’ha scritta sulla sua battaglia contro l’epilessia.

Ghost, invece, racconta della fine di un rapporto e delle conseguenze, incapacità di lasciar andare i ricordi e la presenza dell’altra persona che diventa una sorta di fantasma che impedisce di andare avanti.

Qui sotto potete ascoltare la canzone Ghost di Zoe Wees, a seguire testo e traduzione. Cliccando qua, il video ufficiale.

[Verse 1]

I remember every part of you

You’re the only one that was hard to lose

Now it hurts so much and I’m stuck in this hell

Can’t stand up all by myself

I’m trying

[Pre-Chorus]

One more time I wish

You’d hold me in your arms

Help me to forgive

All that you’ve done wrong

Lost without your light

I can’t see myself anymore

[Chorus]

You got me looking in the mirror for ghosts

I can’t believe I let you so close

And now I

I want to but I can’t let you go

‘Cause you left me in this place on my own

You got me looking in the mirror for

You got me looking in the mirror for

Ghosts

[Verse 2]

Feed me all your lies and you call it truth

Took me in your arms and you told me you

You wanted it but you’re letting me go

Can’t believe that I gave you control

I’m tired

[Chorus]

You got me looking in the mirror for ghosts

I can’t believe I let you so close

And now I

I want to but I can’t let you go

‘Cause you left me in this place on my own

You got me looking in the mirror for

You got me looking in the mirror for

Ghosts

You got me looking in the mirror for

Ghosts

I want to but I can’t let you go

‘Cause you left me in this place on my own

You got me looking in the mirror for

You got me looking in the mirror for

[Outro]

Ghosts

Ghosts

Zoe Wees, Ghost, Traduzione

Ricordo ogni parte di te

Sei l’unico che è stato difficile perdere

Ora fa così male e sono bloccata in questo inferno

Non riesco a stare in piedi da sola

ci sto provando

Ancora una volta vorrei

Mi tenessi tra le tue braccia

Aiutami a perdonare

Tutto quello che hai fatto di sbagliato

Persa senza la tua luce

Non riesco più a vedermi

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Non posso credere di averti lasciato essere così vicino

E adesso io

Voglio ma non posso lasciarti andare

Perché mi hai lasciato in questo posto da sola

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Fantasmi

Nutrimi tutte le tue bugie e la chiami verità

Mi hai presa tra le tue braccia e mi hai detto di te

Lo volevi ma mi stai lasciando andare

Non posso credere di averti dato il controllo

Sono stanca

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Non posso credere di averti lasciato così vicino

E adesso io

Voglio ma non posso lasciarti andare

Perché mi hai lasciato in questo posto da solo

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Fantasmi

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Voglio ma non posso lasciarti andare

Perché mi hai lasciato in questo posto da solo

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Mi hai lasciata a cercare fantasmi allo specchio

Fantasmi, fantasmi