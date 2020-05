Milf: il nuovo singolo di Ghali con Taxi B (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Ghali.

Dal 29 maggio 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Ghali che si intitola Milf e che vede la partecipazione di Taxi B, membro del collettivo trap FSK Satellite.

Milf è una canzone contenuta nella riedizione deluxe di DNA, il secondo album di Ghali pubblicato lo scorso 21 febbraio e già certificato Disco d'Oro.

La canzone era già stata anticipata da Ghali durante una diretta Instagram con Sick Luke, produttore del brano.

Di seguito, trovate il testo di Milf; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Ghali feat. Taxi B - Milf: il testo

Ricordo.

Tua mamma era una grande milf

E ho sempre cercato di non guardare,

E nonostante facessi così

Tu continuavi ad essere un infame.

Guarda che show, nel cachet

Dentro al toast, niente speck

Sto in low cost, sto in business

Io nu mostr', tu nu cess'

Uoh oh oh, scemo a chi

Girati se metto il Pin

Tu stai solo col tuo drink

Come un dog all'Autogrill,

Hasta la muerte

Chi è fermo e non salta qua perde

Patata bollente

La senti fra l'aurea è potente

Anubi t'attende

Spacco volente o nolente

Flow piega transenne

Forse serve un po' di breakdance.

Tua mamma era una grande milf

E ho sempre cercato di non guardare

E nonostante facessi così

Tu continuavi ad essere un infame.

Tua mamma era una grande milf

Ho sempre cercato di non guardare

Ma nonostante facessi così

Tu hai continuato ad essere un infame.

Lascio cadere banconote in testa a stupidi rapper

Fanno bla dal cell no big, sei un g call center

Te parli bla bla no amico merde ma

Io faccio bank boy

Non ascolto te, sei snitch parli coi bad boys

No school, già da piccolo pensavo solo ai money

Te fai il bullo ma di cosa, sei zero pericoloso

Però parli

Non sei buono a farli tanto meno io a pensarti ma.

Tua mamma era una grande milf.