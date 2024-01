Geolier, ecco chi è il cantante che fa il suo esordio in gara al Festival di Sanremo 2024: età. il successo di singoli e album, vita privata, fidanzata e curiosità sul giovane rapper.

Chi è Geolier, il rapper in gara al Festival di Sanremo 2024

Geolier è un rapper nato a Napoli il 23 marzo 2000 ed è uno degli artisti di maggior successo degli ultimi anni. Dopo alcuni singoli che hanno ottenuto un buon riscontro, è grazie al disco “Il coraggio dei bambini” che conquista, per settimane, il vertice della classifica Fimi, risultando il cantante di maggior successi degli ultimi mesi. Nel febbraio 2024 fa il suo esordio sul palco del Teatro Ariston, in gara al Festival di Sanremo.

Chi è Geolier?

Geolier è un cantante, rapper, nato a Napoli il 23 marzo 2000. Ha ottenuto il primo successo con il brano “P Secondigliano” e con numerosi singoli che hanno conquistato dischi d’oro e di platino. Il disco “Il coraggio dei bambini” è stato il successo del 2023 in classifica.

Quanto dischi d’oro ha Geolier?

Geolier, forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano in pochissimi anni. Oggi è tra i nomi tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni. Conta ben 45 dischi di platino e 21 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Cosa significa il nome Geolier?

Nella vita di tutti i giorni è Emanuele Palumbo mentre, in arte e per i suoi fan, è Geolier. Cosa significa il nome? L’origine è una parola francese che significa “secondino”, ovvero guardia carceraria. I Secondini però sono anche gli abitanti di Secondigliano, da qui la scelta di questo nome d’arte.

Come è diventato famoso Geolier?

Dopo anni trascorsi a scrivere ed esibirsi nel freestyle, Geolier si è fatto conoscere al grande pubblico con “P Secondigliano”, brano lanciato su YouTube nel 2018. Travolto da un successo inaspettato a soli 18 anni, fa seguire al primo singolo altri brani molto apprezzati, quali “Mercedes”, “Queen” e “Mexico”, “M Manc” e “Chiagne”.

Chi è Valeria la fidanzata di Geolier?

La giovanissima Valeria, in arte Vd’ è fidanzata da più di due anni con Geolier. Su Instagram è un’esuberante influencer di moda. «Siamo uniti – racconta Geolier – da tantissimo tempo. Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei”.

Quanti figli ha Geolier?

Geolier non ha figli ed è fidanzato con l’influencer Valeria

Dove abita il cantante Geolier?

Il fulcro della sua vita è uno dei quartieri più difficili della città, che rappresenta però per lui una fortuna. «Crescere a Secondigliano ti dà una marcia in più» ha raccontato nel 2019 a Noisey. Oggi si pensa si sia trasferito in un altro quartiere a Napoli.

Quante canzoni ha fatto Geolier?

La discografia di Geolier, rapper italiano attivo a partire dal 2018, è composta da due album in studio, ventotto singoli e ventuno video musicali.

Come si chiama il dj di Geolier?

Shablo, pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo (Buenos Aires, 17 novembre 1980), è un disc jockey e produttore discografico argentino naturalizzato italiano, trasferitosi in Italia in giovane età e in seguito residente ad Amsterdam.

Che tipo di cantante è Geolier?

Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, è uno degli artisti più giovani ed attivi della scena rap partenopea. Classe 2000, cresce a Secondigliano, quartiere nel quale forma uno stile musicale personale, fatto di beat urban e liriche affilate in dialetto napoletano.

Quando è diventato famoso Geolier?

La passione per il rap e la voglia di esprimersi lo portano alla pubblicazione del primo singolo in collaborazione con Nicola Siciliano, P Secondigliano, brano pubblicato su YouTube il 19 aprile 2018 e diventato in poco tempo virale sul web.

Quanti anni ha il rapper Geolier?

Geolier è nato il 23 marzo 2000 e, ad oggi, ha 23 anni