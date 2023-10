Gently è un brano di Drake, con il featuring di Bad Bunny, presente nel nuovo disco del rapper, “For All the Dogs“.

Gently, Significato della canzone

Il brano racconta le conquiste una vita lussuosa e di successo, con i due artisti che elencano le conquiste, le donne disponibili con loro e la vita agiata tra vizi e desideri.

Gently, Ascolta la canzone

Potete ascoltare “Gently” cliccando qui oppure in streaming, a seguire:

Drake feat. Bad Bunny, Gently, Testo della canzone

Yeah

My G, Tití came VIP with rebaño

Baby, my wrist is from Casablanco

Me gusta su sonrisa aunque me haga daño

I live like Sopranos, Italianos

I’ve been El Chico for cincuenta años

Me gusta su culazo perreando

Le da hasta abajo, le gusta este tamaño

Dale, Papi Champaño, jeez

Ah, eh, eh, eh, eh, eh

Either I slow down the trip or I speed up the visa

Mi nah wan’ leave ya

Grab Eliza, bring her to Ibiza

Introduce you to Richie Akiva

My broski Benito, he needs a bonita

A freak-ah, bien loquita

Gracie Bon, mi amor, mi amiga

Ella sabe que está bien rica

¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow?

Ey, ja, ey, ey, ey

Ay, santo, Dios mío, qué acicale

En RD están to’s mis cueros, en PR to’a las yales

Las mías se roban el show si sale

To’s quieren ser yo, pero no les sale

La baby tiene marido y no me dijo na’, je

Tranquila, eso no e’ na’

Doscienta’ botella y por ahí vienen má’

Por ahí vienen má’

La baby tiene marido y no me dijo na’, je

Tranquila, eso no e’ na’

Mucha’ bebecita y por ahí vienen má’

Por ahí vienen má’

Drake feat. Bad Bunny, Gently, Traduzione della canzone

Sì

Il mio G, Tití è diventato VIP con il gregge

Tesoro, il mio polso è di Casablanco

Mi piace il tuo sorriso anche se mi fa male

Vivo come i Soprano, gli italiani

Sono El Chico da cinquant’anni

Mi piace il suo twerking con il cul0 grosso

Lo abbassa completamente, gli piace questa dimensione

Andiamo, Papi Champagne, cavolo

Ah, eh, eh, eh, eh, eh

O rallento il viaggio o accelero la Visa

No, non voglio lasciarti

Prendi Eliza e portala a Ibiza

Presentati a Richie Akiva

Il mio fratello Benito, ha bisogno di una bella

Un mostro-ah, molto pazzo

Gracie Bon, amore mio, amica mia

Sa di essere molto ricca

Pensi che voglia che investa i miei soldi in 42 dove la gente balla il dembow?

Ehi, ah, ehi, ehi, ehi

Oh, santo cielo, mio ​​Dio, che toelettatura

Nella DR ci sono tutte le mie tr*ie, in PR tutte le tipe

La mia ruba la scena se esce

Tutti vogliono essere me, ma non funziona

A Casa de Campo, Chucky, in Messico faccio quello bellicoso

Tesoro, rovinerò il tuo trucco

Sali su di me, mettimi il passamontagna

Abbassa la luce e chiudi la tenda

Non voglio un video, sono stanco della foto

Sono stufo di tutto al mondo, tranne di quella ragazza, quella ragazza

Meno di quella, di quella, ehi ehi

Una bottiglia di champagne che ho stappato

Mi sono eccitato quando l’ho sentita

Dimmi “papà” nella Porsche

Fanculo, mamma, porca miseria

Quanto sei brava, eh

Le portoricane mi chiedono un pisell0, le cubane vogliono un cazz*

“Fottimi così bene,” mi dice lei

Mamy, sei andata troppo oltre, ehi

La baby ha un marito e non mi ha detto niente, eh

Non preoccuparti, non è niente

Sono in arrivo duecento bottiglie e più

È lì che ne arrivano altre

La baby ha un marito e non mi ha detto niente, eh

Non preoccuparti, non è niente

Sono in arrivo duecento bottiglie e più

È lì che ne arrivano altre