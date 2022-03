Generale è una canzone di Francesco De Gregori pubblicata nel 1978. Fa parte del sesto album in studio del cantautore ed è arrivato al secondo posto (insieme al brano Natale) nella hit parade di quell’anno. E’ uno dei brani più famosi e classici della sua discografia, e pubblicata anche da Vasco Rossi nella sua raccolta “Tracks” del 2022.

Il brano è diventato un simbolo contro la guerra, con immagini efficaci che riportano vicende drammatiche di uomini partiti per combattere e con un destino incerto. Il sogno è quello di poter tornare alla normalità, alla famiglia, alla vita e ai momenti che davvero contano (“Dietro la collina non c’è più nessuno

Solo aghi di pino e silenzio e funghi, Buoni da mangiare, buoni da seccare, Da farci il sugo quando viene Natale, Quando i bambini piangono, E a dormire non ci vogliono andare”)

Generale, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, “Generale” di Francesco De Gregori.

Francesco De Gregori, Generale, Testo canzone

Generale, dietro la collina

Ci sta la notte crucca e assassina

E in mezzo al prato c’è una contadina

Curva sul tramonto, sembra una bambina

Di cinquant’anni e di cinque figli

Venuti al mondo come conigli

Partiti al mondo come soldati

E non ancora tornati

Generale, dietro la stazione

Lo vedi il treno che portava al sole?

Non fa più fermate, neanche per pisciare

Si va dritti a casa senza più pensare

Che la guerra è bella, anche se fa male

Che torneremo ancora a cantare

E a farci fare l’amore

L’amore dalle infermiere

Generale, la guerra è finita

Il nemico è scappato, è vinto, battuto

Dietro la collina non c’è più nessuno

Solo aghi di pino e silenzio e funghi

Buoni da mangiare, buoni da seccare

Da farci il sugo quando viene Natale

Quando i bambini piangono

E a dormire non ci vogliono andare

Generale, queste cinque stelle

‘Ste cinque lacrime sulla mia pelle

Che senso hanno dentro al rumore di questo treno?

Che è mezzo vuoto e mezzo pieno

E va veloce verso il ritorno

Tra due minuti è quasi giorno

È quasi casa, è quasi amore