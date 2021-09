Gea è una ragazza che si è presentata ai casting di Amici 21, subito al termine della puntata registrata giovedì e andata in onda domenica 26 settembre alle 14 su Canale 5. Lorella Cuccarini è apparsa interessata, come mostrato nel video condiviso agli allievi. Ma anche le colleghe sono apparse colpite dalla sua esibizione…

“Questa ragazza è in sfida con uno di voi” spiega Maria De Filippi. “Vi dico subito chi è il professore. Se parlo di sfida, intendo dire che non intende una sostituzione con uno dei suoi ma sfidare uno degli altri“. L’insegnante è Anna Pettinelli. Lei ha scelto Gea per sfidare un cantante della squadra di Lorella Cuccarini o Rudy Zerbi.

Maria chiede a Luigi -in squadra con Rudy Zerbi- se avrebbe timore d sfidarsi con Gea:

“Non saprei” ammette. E se fosse una tra Rea, Flaza o LDA? I ragazzi si dovranno mettere a confronto in una cover.

Alla fine, la conduttrice svela il nome della ragazza sfidata: Flaza. E la busta rossa non è moto “soft” nei confronti della giovane allieva. Ecco le parole di Anna Pettinelli:

“Flaza è carina ma non sa di niente, è trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare. Cosa che non lei non succede. Sembra Alice nel Paese delle meraviglie, è spaesata, come pensa di trovare un posto nel mondo della musica? E’ liscia e a me piac el’acqua gasata. Ho trovato una ragazza Gea, musicista, che ha studiato jazz, ha personalità e dimostra di non aver paura di niente. Non passa inosservata ai miei occhi come passa, invece, Flaza”