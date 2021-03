Da oggi, in anteprima per 48 ore, è disponibile su RaiPlay, il nuovo video di Gazzelle, Un po’ come noi, brano contenuto nell’ultimo album del cantautore romano, OK, pubblicato lo scorso 12 febbraio, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti.

Nel video di Un po’ come noi, sono disponibili le prime immagini di Nudes, nuovo teen drama italiano che sarà disponibile su RaiPlay a partire dal prossimo 20 aprile, che affronta un tema attualissimo, il revenge porn.

Il video, diretto dal collettivo Bendo, è stato girato negli stessi luoghi dov’è stata girata la serie, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna.

Di seguito, trovate il testo di Un po’ come noi. Cliccando qui, troverete il video pubblicato su RaiPlay.

Gazzelle – Un po’ come noi: il testo

Nuda come una foglia in un giorno di pioggia

Mentre scende la sera, mentre mangi una mela

E pensi, questa vita è una galera

Nuda come la luna, come quando hai paura

Mentre guardi nel vuoto, quando scatti una foto

E pensi questa notte duri poco.

Ma tu lo sai come si fanno gli aeroplani di carta

E come mai i nostri non rimangono mai in aria

Un po’ come noi

Un po’ come noi.

Nuda come questa canzone che sa

Strapparti una gioia o almeno una lacrima

Che ti devo dire io

Chi lo sa

Nuda come una stella in mezzo alle stelle

In mezzo all’oscurità

Ma che buio fa

Che buio fa.

Ma tu lo sai comе si fanno gli aeroplani di carta

E come mai i nostri non rimangono mai in aria

Un po’ come noi

Un po’ comе noi.

Un po’ come noi

Un po’ come noi, un po’ come noi

Un po’ come noi.

Ma tu lo sai come si fanno gli aeroplani di carta

E come mai i nostri non rimangono mai

Ok, per me è buona

Ok.