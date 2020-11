A partire dal 13 novembre, è disponibile Scusa, il nuovo singolo di Gazzelle che arriva a pochissimo tempo di distanza dal precedente Lacri-ma, pubblicato il 10 novembre scorso e annunciato dal cantautore romano, poche ore prima, con un post su Instagram.

Scusa è il terzo singolo che Gazzelle pubblica nel giro di pochi mesi: lo scorso 25 settembre, infatti, il cantautore ha pubblicato anche Destri, primo singolo ufficiale del suo 2020, se non consideriamo la collaborazione con gli Zero Assoluto per il singolo Fuori noi.

Scusa è una ballad struggente, sicuramente il pezzo più intimista di quelli pubblicati in questi mesi da Gazzelle. Le tematiche restano quelle alle quali il cantautore ci ha abituato: un amore finito, la solitudine, la consapevolezza dei propri errori.

Di seguito, trovate il testo di Scusa. Clicca qui per ascoltare la canzone.

Gazzelle – Scusa: il testo

E non c’è niente

A parte noi

A parte i sogni rotti

E quelli che non vuoi.

E fermati qui

E resta così

Prima che il tempo porti via ogni cosa e

Forse però

Se poi ci penso un po’

Non è mica così

Non è mica così.

E scusa, scusa, scusa, scusa

Scusa, scusa, scusa, scusa, ah

E scusa, scusa, scusa, scusa

Scusa, scusa, scusa, scusa, ma.

E fermati qui

E resta così

Prima che il tempo porti via ogni cosa e

E sarò io

E sarai te,

L’unica cosa al mondo da non perdere

A parte, però

Che se ci penso un po’

Non è mica così

Non è mica così.

E ho rovinato tutto un’altra volta

E sei sparita via con la tua roba

Pezzi di cuore a terra, pezzi di porta

Sono un disastro, ok, chi se ne importa

E ho rovinato tutto, un’altra volta

E sei sparita via con la tua roba

Pezzi di cuore a terra, pеzzi di porta

Sono una m*rda, ok.

E fermati qui

E resta così

Prima chе il tempo porti via ogni cosa e

E sarò io

E sarai te

L’unica cosa al mondo da non perdere

A parte però

Che se ci penso un po’

Non è mica così

Non è mica così.

Non è mica così

Non è mica così.