Tutto è pronto per il concerto di Gazzelle, stasera, all’Ippodromo Snai San Siro a Milano. Il cantautore è pronto ad interpretare i suoi più grandi successi che lo hanno portato a conquistare i piani alti delle classifiche dei dischi e dei singoli più venduti in Italia. E, come rivelato direttamente da Instagram, Gazzelle sta lavorando anche a nuovi brani da rilasciare nei prossimi mesi.

Scopriamo insieme tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto di stasera, 17 luglio 2022, a Milano.

Gazzelle, Milano, Ippodromo, 17 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti posto unico in piedi a 34.50. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Gazzelle, Milano, Ippodromo, 17 luglio 2022, scaletta concerto

Non è stata ufficializzata una scaletta per il live di questa sera ma le canzoni – e l’ordine di esibizione- che trovate a seguire. risale a un concerto di poche settimane fa. Come potete vedere, troviamo le hit più note di Gazzelle e si chiude con “Destri”, uno dei suoi pezzi più noti. Il live inizierà alle 21.

Zucchero filato

Meglio così

Sbatti

Sette

Sayonara

Lacri-ma

Belva

Blu

Scusa

Però

Vita Paranoia

Settembre

Quella te

Una canzone che non so

Scintille

Coltellata

Punk

Non sei tu

Sopra

Fottuta canzone

Tutta la vita

Destri

Gazzelle, Milano, Ippodromo, 17 luglio 2022, Come arrivare

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.