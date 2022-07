Nella rassegna “Rock in Roma“, venerdì 22 luglio potremo assistere al concerto di Gazzelle che si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, in occasione del suo tour estivo. Sarà l’occasione per ascoltare, finalmente dal vivo, i pezzi più noti della sua carriera (da Destri a Polynesia), passando per i brani più recenti come F0ttuta canzone. A seguire, qui sotto, tutte le informazioni sui biglietti del concerto e sulla scaletta delle canzoni in programma.

Gazzelle, Roma, 22 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -Posto unico in piedi- per il concerto di Gazzelle in programma venerdì 22 luglio 2022 a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. Il prezzo è di 34.50. Clicca qui per maggiori informazioni o per acquistarli.

Gazzelle, Roma, 22 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco le canzoni interpretate da Gazzelle, in concerto. Il live avrà inizio alle 21.

Meglio così

Non c’è niente

Però

Sbatti

Blu

Lacri-ma

Ora che ti guardo bene

Nmrpm

7

Smpp

Polynesia

Sopra

F0ttuta canzone

GBTR

Scusa

Nero

Vita Paranoia

Settembre

Una canzone che non so

Punk

Tutta la vita

Scintille

Zucchero filato

Quella te

Destri

Non sei tu

Ippodromo delle Capannelle, Roma, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. .

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.