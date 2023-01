Gasoline è un brano dei Maneskin tratto dal loro album “Rush!” uscito il 20 gennaio 2023. Qui sotto potete leggere testo e traduzione e ascoltare la canzone.

Gasoline è una canzone a favore dell’Ucraina ed esprime una critica verso chi utilizza il proprio potere e influenza per causare danni e distruzione. Ha avuto vantaggi nella vita e “siede su un trono rubato”, agendo come un dio con un cuore di pietra, lasciando le persone intorno a lui nella polvere. La domanda ripetuta “Come dormi la notte?” suggerisce che non gli appartiene nemmeno un briciolo di coscienza. Il ritornello “danzeremo sulla benzina” mostra come le azioni di questa persona stiano provocando distruzione e caos.

Maneskin, Gasoline, Testo canzone

You’re nothing but gasoline

Starting fires since seventeen

Silver spoon in daddy’s jeans

You go, “Four, three, two, one”

Count it, count it down

Mister in a stolen dress

You’re so dark, but you’re painted red

Soaking wet in your golden bed

You go, “Four, three, two, one”

Count it, count it down

How are you sleeping at night?

How do you close both your eyes?

Living with all of those lives

On your hands?

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

How are you sleeping at night?

How do you close both your eyes?

Living with all of those lives

On your hands?

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

Wе’re gonna dance on gasoline

Wе’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

Your ego is dangerous

Your own blood is losing trust

With neighbors left in the dust

We go, “Four, three, two, one”

Count it, count it down

Seated on a stolen throne

Playing God with a heart of stone

The whole world is waiting for you to go

Down, down, down, down

How are you sleeping at night?

How do you close both your eyes?

Living with all of those lives

On your hands?

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

How are you sleeping at night?

How do you close both your eyes?

Living with all of those lives

On your hands?

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

We’re gonna dance on gasoline

Maneskin, Gasoline, Traduzione canzone

Non sei altro che benzina

che accende incendi da diciassette anni

Un cucchiaio d’argento nei jeans di papà

Dici “Quattro, tre, due, uno”

Conta, fai il conto alla rovescia

Un signore con un vestito rubato

Sei così scuro, ma sei dipinto di rosso

Bagnato fradicio nel tuo letto d’oro

Dici “Quattro, tre, due, uno”

Contalo, contalo alla rovescia

Come dormi la notte?

Come riesci a chiudere entrambi gli occhi?

A vivere con tutte quelle vite

Sulle tue mani?

In piedi da solo su quella collina

Usando il tuo carburante per uccidere

Non ce la faremo a stare fermi

Guardaci ballare

Come dormi la notte?

Come riesci a chiudere entrambi gli occhi?

A vivere con tutte quelle vite

Sulle tue mani?

In piedi da solo su quella collina

Usando il tuo carburante per uccidere

Non ce la faremo a stare fermi

Guardaci ballare

Balleremo sulla benzina

Balleremo sulla benzina

Balleremo sulla benzina

Il tuo ego è pericoloso

Il tuo stesso sangue sta perdendo fiducia

Con i vicini lasciati nella polvere

Andiamo, “Quattro, tre, due, uno”

Conta, conta alla rovescia

Seduto su un trono rubato

Giocando a fare Dio con un cuore di pietra

Il mondo intero sta aspettando che tu vada

Giù, giù, giù, giù

Come dormi la notte?

Come riesci a chiudere entrambi gli occhi?

A vivere con tutte quelle vite

Sulle tue mani?

In piedi da solo su quella collina

Usando il tuo carburante per uccidere

Non ce la faremo a stare fermi

Guardaci ballare

Come dormi la notte?

Come riesci a chiudere entrambi gli occhi?

A vivere con tutte quelle vite

Sulle tue mani?

In piedi da solo su quella collina

Usando il tuo carburante per uccidere

Non ce la faremo a stare fermi

Guardaci ballare

Balleremo sulla benzina

Balleremo sulla benzina

Balleremo sulla benzina