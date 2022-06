Fusione Nucleare, Calma: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Fusione Nucleare’, il nuovo singolo di Calma, uscito, oggi, venerdì 24 giugno 2022.

Notizie Calma, chi è il cantante di Amici 2022: vero nome, Instagram e l’inedito “Routine”

E’ il cantante, ex allievo dell’ultima edizione di ‘Amici’, a raccontare la genesi del brano:

Domani sera a mezzanotte esce #FusioneNucleare ed è il mio ritorno dopo il vortice della scuola di Amici.

gli ultimi, sono stati mesi assurdi, impensabili, che mi lasciano addosso la fame di fare questo mestiere con più gioia possibile.

@cesarechiodo , @bungarofficial , @isognidirakele ed io abbiamo scritto insieme questo brano, cui primo provino risale ad aprile del 2019.

in questi tre anni me lo sono coccolato, riascoltato fino allo sfinimento, sognando con le cuffie il giorno che avreste potuto ascoltarlo anche voi .

quel giorno è quasi arrivato e per me significa un grande nuovo inizio che mi da quel brivido che solo le pagine vuote pronte a riempirsi sanno darti.

la collaborazione con @orangle_records e @ingrooves @umitalia che hanno deciso di puntare su di me e credere in quello che faccio è un grande onore.

il team si allarga e non posso che essere pieno di felicità!

#FusioneNucleare è per chi si riscopre meravigliosamente umano mentre sta amando.

io con voi, voi con me! partiamo.