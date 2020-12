Un fatto tuo personale è il titolo del nuovo singolo di Fulminacci, in uscita venerdì 18 dicembre 2020.

“L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la produzione Frenetik & Orang3. E si sente”

Queste le parole del cantautore nel parlare del brano.

Il primo disco di Fulminacci, La vita veramente, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, ha suscitato l’attenzione del pubblico e della critica, vincendo anche la Targa Tenco nel 2019.

Nato nel 1997 a Roma, è cantautore a 360 gradi. Scrive, arrangia e interpreta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce, come anticipato, “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Nella sua carriera ha vinto il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”.

Il 9 settembre scorso ha rilasciato Canguro, brano che anticipa la lavorazione del suo secondo disco in studio (“parla dei pensieri intrusivi, del lato oscuro di tutti noi, di quando ci sentiamo dei mostri pur non avendo mai fatto paura a nessuno”). Il video ufficiale della canzone è stato diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra.

Proprio secondo le ultime indiscrezioni emerse, Fulminacci potrebbe essere uno dei cantanti Big in gara selezionati per il Festival di Sanremo 2021 in onda a marzo. Si era vociferato che potesse partecipare in coppia ma, in base alle ultime notizie, dovrebbe esibirsi da solo sul palco del Teatro Ariston.