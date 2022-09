Giovedì 6 ottobre 2022, Fulminacci si esibirà al Combo, a Milano, per un concerto speciale che vede il cantante protagonista assoluto, seguito dal Dj set di Disco Stupenda. Il locale è situato a 500 metri da un murales nato per la Future Way Night, l’evento AGN ENERGIA legato al tema della sostenibilità ambientale e rivolto alle future generazioni, con l’obiettivo di portare la rivoluzione energetica di AGN ENERGIA nelle strade di Milano. E il luogo dove Fulminacci canterà, il Combo, segue questa filosofia, poiché è nato come ostello di alto livello ed è un luogo di incontro e aggregazione in una location esteticamente molto curata, suggestiva e caratterizzata dalla forte presenza di elementi naturali come piante, legno e fiori.

AGN ENERGIA, dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, ha dato vita alla creazione di un murales – che potete vedere in Ripa di Porta Ticinese 43 – incentrato sul tema della sostenibilità e ritrae due bambini che disegnano la loro idea di natura e città moderna che si fondono insieme, completando il tutto con il messaggio Seguici nel futuro. In linea con i valori di AGN ENERGIA compagnia energetica moderna, il murales è stato realizzato con vernici Airlite, pitture in polvere adatte a ogni ambiente, dagli interni agli esterni, dagli uffici ai ristoranti e agli edifici storici, in grado di eliminare gas di scarico e sostanze chimiche nocive.

E proprio per celebrare il murales e il suo rebranding, nella data del 6 ottobre, AGN ENERGIA sta organizzando l’evento musicale con esibizione live di Fulminacci, alle 21, a cui seguirà l’intrattenimento musicale con dj set di Disco Stupenda.

Fulminacci live il 6 ottobre 2022 a Milano

Alla serata del 6 ottobre 2022 parteciperanno tanti influencer e ci sarà un concerto live del cantautore Fulminacci, al Combo. Filippo Uttinacci, il vero nome di Fulminacci, è nato a Roma nel 1997. Ha esordito nel mondo della musica nel 2019 con un primo singolo, Borghese in borghese. Nello stesso anno è il vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell’anno. Nel settembre 2020 Filippo pubblica il primo materiale inedito dopo San Giovanni, il brano Canguro. Dopo qualche mese ha partecipato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, con il brano Santa Marinella, che si è classificato in sedicesima posizione alla fine della competizione canora. I suoi riferimenti musicali e artistici spaziano da Daniele Silvestri a Willie Peyote e ama stupire e variare sound, facendo della versatilità uno dei suoi punti di forza. Il suo ultimo disco in studio, Tante care cose, risale proprio all’anno della sua partecipazione a Sanremo 2021 ed è arrivato fino al terzo gradino della classifica dei vinili più venduti in Italia. A febbraio 2022, invece, è stato rilasciato il suo singolo ‘Chitarre blu‘, inserito nella riedizione dell’album ‘Tante care cose e altri successi‘.