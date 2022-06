Freestyle One Shot Remix, Baby Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Freestyle One Shot Remix’, il nuovo singolo di Baby Gang, prodotto da Bobo. Il video, diretto da REDCOSS, in poche ore dall’uscita, è finito immediatamente in tendenza su Youtube.

Un ritratto inedito di uno scorcio della società che non ha deluso le aspettative dei fan.

Ecco il testo di ‘Freestyle One Shot Remix’:

One shot, one Glock

Amico, solo coco, no joke

Ho parlato poco, nikommok,

perché di ommok, solo con ommok

Jackpot, hell, bro’,

ti trovo, io non ti accoltello (Ah)

Mi faccio dieci anni per quello

Non sporco le mani ma sporco il mio ferro

Pow, pow-pow-pow-pow-pow

e sei morto-to-to-to-to

Tu non fare Totò,

Totò, che non sei pronto-to-to-to-to

Ale-oh, oh

Sai che io faccio din-don, din-don

A casa degli rindon, rindon

Piscio in testa a quei Tik Tok, Tik Tok

(Ah) Ah (Ah)

No-non guardavo i Simpson-Simpson

Ma i pusher in vison-vison

Basta che guardi in viso-viso

(Ah) Ah

Tutti questi rapper sono fake, ah

Non sei Justin né Drake,

né J Balvin né-né Lil Wayne, ah

Chop-chop, ghiri-ghiri, fuck trap

A.K.A. muovo chili sopra, fra’,

un quatre-quatre (Quatre-quatre)

I sedili pieni, fra’,

di click-clack (Clack), cazzo ridi?

Hip-Rap, tu che ridi?

Fumo solo shit black

coi miei jiggy

Il tempo al tempo,

tick-tack, se cammini

Sarò su con Big Pac se tu vivi.

One shot (Shot), one Glock (Glock-Glock)

Amico, solo coco, no joke (Joke)

Ho parlato poco, nikommok (‘Mok),

perché di ommok, solo con ommok (Ah)

Jackpot, hell, bro, ti trovo,

io non ti accoltello (Bro)

Mi faccio dieci anni per quello (Quello)

Non sporco le mani

ma sporco il mio ferro (Ferro)

Ah, one shot, one Glock, jackpot

Ho beccato il tuo rapper nel block (Brrah)

Faccia a faccia, no joke, no gang lock

Faccia, faccia di merda nermo

Pciù, pétasse (Péta)

Tu sei solo una pétasse, pétasse

Puta madre, Las Vegas-Vegas

Italiano, Beretta-retta, ah

One shot (Shot),

one Glock (Glock-Glock)

Amico, solo coco, no joke (Joke)

Ho parlato poco, nikommok (‘Mok),

perché di ommok, solo con ommok (Ah)

Jackpot, hell, brò, ti trovo,

io non ti accoltello (Bro)

Mi faccio dieci anni per quello (Quello)

Non sporco le mani

ma sporco il mio ferro (Ferro).