“Freed from Desire” è una canzone di Gala prodotta da Maurizio Molella e Phil Jay. Il brano è stato pubblicato nel 1996 come primo singolo estratto dal suo album di debutto, Come into My Life. È stato un successo in molti paesi europei, raggiungendo il numero uno in Francia e Belgio. Il brano è stato pubblicato nel Regno Unito nel luglio 1997, raggiungendo il numero due, con otto settimane nella top 10 e 14 settimane in totale nella top 75. Gala ha ottenuto il disco di diamante in Francia e una certificazione di doppio platino in Belgio, Regno Unito e Italia.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone e ascoltare il brano.

Freed From Desire, Significato, Ascolta la canzone

L’amore cantato e raccontato non ha bisogno di soldi, fama o potere ma si nutre solo di convinzioni e certezze. Alla base di tutto c’è sempre la libertà, elemento chiave per la sua vita e per il suo rapporto ideale.

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “FREED FROM DESIRE” DI GALA.

Gala, Freed From Desire, Testo della canzone

My love has got no money, he’s got his strong beliefs

My love has got no power, he’s got his strong beliefs

My love has got no fame, he’s got his strong beliefs

My love has got no money, he’s got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he’s looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he’s looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

My love has got no money, he’s got his strong beliefs

My love has got no power, he’s got his strong beliefs

My love has got no fame, he’s got his strong beliefs

My love has got no money, he’s got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he’s looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he’s looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Gala, Freed From Desire, Traduzione della canzone

Il mio amore non ha soldi, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha potere, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha fama, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha soldi, ha le sue forti convinzioni

Vogliono sempre di più, le persone vogliono solo sempre di più

Libertà e amore, quello che sta cercando

Vogliono sempre di più, le persone vogliono solo sempre di più

Libertà e amore, quello che sta cercando

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Libero dal desiderio

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Il mio amore non ha soldi, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha potere, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha fama, ha le sue forti convinzioni

Il mio amore non ha soldi, ha le sue forti convinzioni

Vogliono sempre di più, le persone vogliono solo sempre di più

Libertà e amore, quello che sta cercando

Vogliono sempre di più, le persone vogliono solo sempre di più

Libertà e amore, quello che sta cercando

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Liberati dal desiderio, mente e sensi purificati

Libero dal desiderio

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na