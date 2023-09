“Freddy Krueger Freestyle” segna il ritorno di Capo Plaza con un freestyle che anticipa il nuovo percorso dell’artista multiplatino che vanta importanti collaborazioni internazionali.

In uscita il 29 settembre “Freddy Krueger Freestyle” è il primo di una serie di freestyle che inaugurano il suo nuovo progetto, come aveva fatto in passato con una sequenza di singoli Allenamento, iniziata nel 2017 e terminata nel 2020, che hanno dato a Plaza un ruolo fondamentale nella scena urban italiana e internazionale.

A seguire testo, video e significato della canzone.

Capo Plaza, Freddy Krueger Freestyle, Significato, Ascolta la canzone

Il freestyle arriva con un video crudo e immediato disponibile su Instagram e, in versione integrale, su YouTube: numerosi piani sequenza seguiti da un punto di vista inedito e personale, vissuto in prima persona, ci introducono nel nuovo momento artistico di Plaza.

“Zittisco a uno a uno sti rapper, Tutti in un buco, Incubo Freddy Krueger”, Capo Plaza, metaforicamente come il “mostro dei sogni” protagonista della saga di film horror “Nightmare”, mostra il suo talento e il suo posto nella scena rap.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “FREDDY KRUEGER FREESTYLE” E PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE

Capo Plaza, Freddy Krueger Freestyle, Testo della canzone

Ehi

Ah-ah

Yeah

A-A-Abili a far soldi, avevo quattro in matematica

Questi fanno i grossi, ma devono fare pratica

Giro costa a costa, lei con me, sì, fa ginnastica

Non sei NLE Choppa, mi sembri più Nino Frassica

Sto nei grossi giri, calmo, faccio grossi tiri

Lei c’ha un culo à la Rikishi, mi ci perdo, vado in crisi

Da bimbo ascoltavo 50, qua c’hanno reso cattivi

Vari soggetti strani, rubavamo motorini

Flow pesante come Cro Cop, ti blocco come un headlock

In campo come Zidane, son talento del barrio

Un fra’ vende Colombia perché di ‘sta vita è stanco

Un altro sta svoltando, lo sto alzando il fatturato

Scendo, coperto il mio v

Scendo, coperto il mio volto, sennò duemila foto

Prima solo le foto dagli sbirri per il fumo

Trentamila in un giorno, mi frega se è qualcuno

A tutti basta un colpo e fancul0, non siam bro

Stiamo facendo bankroll, sto solo con i top G

Vi ammazzate per poco, comincia a fare l’uomo

Zittisco uno a uno ‘sti rapper tutti in un buco

Incubo, Freddy Krueger, è sangue, non è sugo

E lei lo muove sulla tuta di felpa nuova

Son busy per soldi e cose, farò la storia

E sempre con le stesse storie, le so a memoria

Yeah, le stesse facce parlano ancora