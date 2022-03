A partire dal 1° aprile 2022, sarà disponibile il nuovo singolo di Fred De Palma, dal titolo Romance, una prestigiosa collaborazione internazionale tra il rapper torinese e la popstar statunitense Justin Quiles, tra i maggior esponenti del pop latino con 3 nomination ai Latin Grammy e varie collaborazioni con artisti come J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Anitta e Wisin & Yandel.

Il singolo è prodotto da Takagi & Ketra.

Il singolo ha avuto una gestazione lunga. La canzone, infatti, è nata circa due anni fa, nel 2020, a Miami, durante una sessione in studio di Fred De Palma con Takagi & Ketra, Justin Quiles e Bullnene. L’incontro tra il rapper e Justin Quiles è stato favorito dall’imprenditore e influencer, Gianluca Vacchi, amico in comune.

La pandemia di COVID-19 non ha permesso ai due artisti di completare il brano in tempi brevi. Il singolo è stato chiuso solamente qualche mese nei Morpaly Studios di Miami, appena il rapper ha avuto la possibilità di andare negli Stati Uniti:

Siamo sempre rimasti in contatto e appena hanno riaperto la possibilità di viaggiare mi sono letteralmente fiondato a Miami per chiudere quel brano che, in quei due anni, non riuscivo a togliermi dalla testa, più lo ascoltavo più mi piaceva e Justin era d’accordo con me, sarebbe dovuto uscire. Non mi era mai successo prima d’ora di aspettare così tanto per pubblicare una canzone ma credo sia stato giusto così, perché quando ci siamo incontrati gli abbiamo dato un nuovo sound, registrato le mie parti in italiano e ne siamo stati subito colpiti.