Fred De Palma, PLC tape1 è il nuovo progetto discografico

Dal prossimo 22 aprile, sarà disponibile il nuovo progetto discografico di Fred De Palma, dal titolo PLC tape1.

Nelle 7 tracce che compongono questo nuovo progetto, coerente con il suo stile negli ultimi anni, a metà tra rap e reggaeton, il rapper torinese ha collaborato con molti artisti: Guè, Lazza, Tony Effe, Rose Villain, Emis Killa, Omar Montes, Fuego e, per la prima volta, con nomi emergenti della scena reggaeton italiana come Cosmic, Malo, XWOND e Southside Ciccio.

Il progetto è stato realizzato sotto la direzione artistica di JVLI, producer che fa parte del collettivo torinese di produttori, Blue Magic Team.

Di seguito, trovate la tracklist di PLC tape1.

Fred De Palma, PLC tape1: tracklist

1. Pa’ La Cultura 2

2. Tutto Quello Che Ho (feat. Emis Killa, Omar Montes)

3. Au Revoir (feat. Guè, Rose Villain)

4. Mala (feat. Lazza, Tony Effe)

5. Io X Te (feat. Fuego)

6. Reggaetonero (feat. Cosmic, Malo, XWOND, Southside Ciccio)

7. Mi Fa Male

Romance e i live nel 2022

Per quanto riguarda quest’anno, Fred De Palma è reduce dalla pubblicazione Romance, collaborazione internazionale con Justin Quiles, tra gli esponenti più conosciuti della latin music a livello mondiale.

Il singolo, prodotto da Takagi & Ketra, ha avuto una gestazione lunga ed è stato pubblicato solamente quest’anno dopo il primo incontro tra i due artisti, avvenuto nel 2020 in uno studio di Miami.

Per quanto concerne, invece, gli appuntamenti live, in autunno, il rapper torinese si esibirà in due concerti che si terranno al Fabrique di Milano e al Teatro Centrale di Roma, rispettivamente il 22 e il 25 settembre.