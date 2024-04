Franco Riccardi è il nome d’arte di Francesco Liccardo, cantante nato a Napoli il 6 ottobre 1966. Nella sua carriera ha vinto anche 2 David di Donatello grazie ai brani A verità e Bang Bang rispettivamente per i film Song’e Napule e Ammore e malavita. Domenica 14 aprile 2024 è ospite di Mara Venier a Domenica In dove è stato invitato per interpretare un medley dei suoi successi più noti.

Franco Riccardi è nato nel quartiere di Secondigliano a Napoli e ha sette fratelli. Quando ha 11 anni canta per le nozze d’argento dei genitori e inizia ad avvicinarsi alla musica. Nel 1985 si classifica secondo nel programma “Clap clap” di Rai 1. L’anno seguente esce il suo primo disco, Nuova voce…Nuovo stile…Nuove avventure. Grazie all’incontro con Gigi D’Alessio viene rilasciato il terzo album nel 1989 e inizia ad ottenere un buon riscontro di pubblico partenopeo.

Il disco “Comunque…” non è invece un successo e solo grazie a “Un ragazzo di via Marche” e la collaborazione con Ida Rendano, torna a riconquistare l’attenzione ottenuta con il suo terzo lavoro. Nel 1995 duetta con Gigi Finizio e, due anni dopo, con i 99 Posse. Negli anni a seguire inizia a scrivere musiche anche per alcuni spettacoli teatrali. E l’esperimento funziona.

E arrivano anche i 2 David di Donatello. Il primo nel 2014 grazie alla canzone “A verità” per il film “Song’e Napule”. Quattro anni dopo, invece, ecco il medesimo riconoscimento per la pellicola “Ammore e malavita” grazie alla canzone “Bang Bang”.

A seguire gli album pubblicati da Franco Ricciardi nella sua carriera: il primo è “Nuova voce… nuovo stile… Nuove avventure” nel 1986 mentre l’ultima risale al 2022, JE.

1986 – Nuova voce…Nuovo stile…Nuove avventure

1988 – Le mie nuove avventure

1989 – Un salto nell’amore

1990 – Comunque…

1992 – La mia musica

1993 – Un ragazzo di via Marche

1994 – Primo lato A

1995 – Fuoco

1996 – Gesù o Barabba

1997 – Cuore nero

1999 – Animoscopia

2001 – Casa mia

2003 – Il sole di domani

2005 – Play & Rec

2008 – Tempo

2011 – Zoom

2013 – Autobus

2014 – Figli e figliastri

2017 – Blu

2022 – JE