Estraneo è una canzone di Lazza con il featuring di Guè tratto dall’album “Locura” e prodotto da Drillionaire. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ero solo un kid come tanti

Conosco la street come un Garmin

Ma starò in una suite fino a tardi

Qui coi miei drammi, piccoli e grandi

Non farmi così, che non parli

Sennò starò lì a dilungarmi

Sei solo una B come Cardi

Strip per ‘sto party, chic per scoparti

Dimmi perché stai zitta

Giuro, non so chi pensi che io sia

Ma so che eri convinta

Che io fossi una bella compagnia

Però tu la vuoi vinta

Forse credi che mi importasse di

Vedere che fai finta

Di scappare via sopra a un Classe G

Ma so che non è così, dimmi la verità

Mi sembra tutto un film come in America

Dimmi che è l’ultima, io sono al limite

Come una canzone mia di un paio di anni fa nelle classifiche

È colpa mia

Se cеrte volte agli occhi tuoi io sembro un еstraneo

E non so come venirne fuori, sì, come Excalibur

Due lame in tasca, però mai dalla parte del manico

Mi manda in panico

Che compagnia speri di farmi, io rido quando poi tutti piangono

Dopo uno sbaglio ne farò un altro, ancora un rendez-vous

Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei solo per un altro po’

Ma sono all’angolo (G-U-È)

Ti vorrei (Ah-ah)

In rewind come Vasco, poi schiaccio il tasto “replay” (Wow)

Puro cashmere, no Lana Del Rey (Ah-ah)

Un po’ di cash non farà di te un rey (Nah)

In mezzo a gente che non pensa, agisce

E la città che non ti ama, tradisce

Sarà l’ultimo ballo se stanotte non torno

Fissando la notte si trasforma nel giorno (Huh)

A nostro agio in questa ipocrisia

Lei vuole stare nel mio iPhone come la Polizia (Bleh)

Ah, non aggiusti questa luna storta

Litighiamo a New York, colpe nella vodka (Huh)

Voglio fare l’amore mentre fuori è guerra (Huh)

Oggi Cortez, sex al Costez (Yeah)

Ero al trentesimo piano [?] (Ah-ah)

Si occupava lei delle skin care

Gamberi blu nelle linguine

Labbra sotto l’inguine (Huh) quando sta per venire (Ah)

Può bagnarmi, submariner

In caso di lacrime, il cuore impermeabile (Splash)

Piangerò solo fino a domani (Ah-ah)

Poi farò un exchange come Armani (Seh, seh, seh)

Niente è per sempre, a parte questo flow (Flow)

Sono arrivato fino a Forbes

È colpa mia

Se certe volte agli occhi tuoi io sembro un estraneo

E non so come venirne fuori, sì, come Excalibur

Due lame in tasca, però mai dalla parte del manico

Mi manda in panico

Che compagnia speri di farmi, io rido quando poi tutti piangono

Dopo uno sbaglio ne farò un altro, ancora un rendez-vous

Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei solo per un altro po’

Ma sono all’angolo