La possibile scalettae l’ordine delle canzoni del concerto di Aurora a Milano: orario, informazioni biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi all’Alcatraz

Aurora sarà in concerto stasera, 18 settembre 2024, all’Alcatraz di Milano. La cantautrice pop norvegese arriva in Italia per un’unica data, con il suo attesissimo quarto album in studio “What happened to the heart”, uscito il 14 giugno scorso. Dopo oltre un milione di album venduti e 2,6 miliardi di stream, il singolo, “Some type of skin” ha anticipato la sua nuova era discografica. A seguire tutte le informazioni e quello che c’è da sapere sul live di questa sera.

La possibile scaletta di Aurora in concerto all’Alcatraz di Milano

Some Type of Skin

All Is Soft Inside

The Forbidden Fruits of Eden

Heathens

The Blade

Cure for Me

Exist for Love

When The Dark Dresses Lightly

Runaway

Churchyard

The Seed

Starvation

Queendom

Giving In to the Love

Orario e apertura cancelli

Apertura cancelli ore 19.00

Gruppo spalla UNFLIRT ore 20.00

Aurora ore 21.00

Biglietti per Aurora a Milano, concerto 18 settembre 2024

Il concerto di Aurora all’Alcatraz di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 18 settembre 2024.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Ecco come arrivare all’Alcatraz di Milano (via Valtellina 25, Milano) sia in auto che con i mezzi pubblici:

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.

Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).

Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.

Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.

Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.

Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.

Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.