L’Insieme Tour di Francesco Renga, già rinviato più volte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, è stato ulteriormente rinviato al 2023.

Il motivo del nuovo rinvio è il nuovo album del cantautore bresciano, attualmente in lavorazione. Francesco Renga, infatti, ha espresso la volontà di voler tornare ad esibirsi dal vivo solo dopo la pubblicazione del nuovo album in modo da poterlo presentare al pubblico.

Renga ha fornito le motivazioni direttamente ai fan, tramite i suoi canali ufficiali social:

“Devo dirvi una cosa che non avrei mai voluto dirvi in realtà, dopo un’estate bellissima passata insieme, un tour meraviglioso che ancora mi riempie il cuore e l’anima. Sono tornato da questo tour e ho ricominciato a lavorare al disco al quale lavoro da ormai tre anni. Devo lavorare al disco e queste date, che sono già state spostate di due anni, artisticamente, per me non hanno nulla. Io voglio fare un tour in cui vi porterò musica nuova, cose nuove. E quindi mi trovo costretto, e spero che capirete, a spostare ancora queste date. Voglio concentrarmi sul disco, voglio lavorare su molte cose che bollono in pentola e voglio concentrarmi su questo. Non voglio fare un tour demotivato, che abbia poco senso artistico, poco significato artistico per me. Ci saranno delle sorprese. Mi spiace e a presto”.

Di seguito, quindi, le nuove date dell’Insieme Tour. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.

Francesco Renga, Insieme Tour 2023: nuove date

1° ottobre 2023 – Teatro degli Arcimboldi, Milano (recupero del 16 maggio e 10 dicembre 2021 e del 17 ottobre 2022)

7 ottobre 2023 – Teatro Dis_Play, Brescia (recupero del 21 maggio e 11 dicembre 2021 e del 5 novembre 2022)

9 ottobre 2023 – Teatro Brancaccio, Roma (recupero del 28 maggio e 2 dicembre 2021 e del 14 novembre 2022)

11 ottobre 2023 – Teatro Augusteo, Napoli (recupero del 26 maggio e 1 dicembre 2021 e dell’8 novembre 2022)

12 ottobre 2023 – Teatro Team, Bari (recupero del 24 maggio e 22 dicembre 2021 e del 9 novembre 2022)

16 ottobre 2023 – Europauditorium, Bologna (recupero del 17 maggio e 4 dicembre 2021 e del 24 ottobre 2022)

19 ottobre 2023 – Teatro Verdi, Firenze (recupero del 30 maggio e 6 dicembre 2021 e del 22 ottobre 2022)

21 ottobre 2023 – Teatro Colosseo, Torino (recupero del 14 maggio e 7 dicembre 2021 e del 4 novembre 2022)