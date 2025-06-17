Sembravano affiatatissimi, avevano costruito una splendida famiglia, eppure si sono detti addio: perché si sono lasciati?

L’addio di Ambra Angiolini e Renga: perché è finito il loro matrimonio

La loro è stata una bellissima storia d’amore, una relazione che è durata 11 anni, un’unione da cui sono nati due figli, perché Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno deciso di mettere la parola “fine” al loro matrimonio. La conduttrice e attrice e il cantante sono stati davvero molto uniti e il loro amore aveva appassionato tanti fan della coppia, lui gli dedicò anche una canzone “Stai con me”, celebrando così i sentimenti che provava per lei, c’è forse qualcosa di più romantico?

Eppure, nonostante i figli, l’amore intenso che li ha tenuti assieme 11 anni, nel 2015 si sono detti definitivamente addio. All’epoca furono i diretti interessati a parlare della separazione, decisero di raccontare la loro versione dei fatti per evitare che fosse qualcun altro a “riscriverla” per loro. Per questo si conoscono i motivi della loro separazione.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, perché è finita?

Quando la notizi che il matrimonio tra Francesco Renga e Ambra Angiolini si era concluso, il cantante decise di parlare subito in modo chiaro e diretto della loro separazione. La coppia ha due figli, Jolanda e Leonardo e anche e soprattutto per loro, decisero di non alimentare falsi pettegolezzi, chiarendo con sincerità cosa li aveva portati a lasciarsi.

Renga spiegò che la separazione quando ci sono due figli è sempre un momento molto doloroso. C’è stato un momento in cui lui e Ambra avrebbero compreso che sarebbe stato meglio separarsi, che la loro relazione era cambiata e sarebbe stato distruttivo perpetuarla. Così è arrivato l’addio, che Ambra Angiolini definì “il più grande gesto d’amore” che lei e il suo ex si sarebbero regalati. Soltanto separandosi, infatti, sono riusciti a ricostruire un rapporto sereno e di grande affetto amore, oggi sono due ex davvero molto uniti, la dimostrazione che dopo la fine di una relazione possa esserci anche altro.

Francesco Renga e Ambra Angiolini, infatti, sono ancora molto legati, passano molto tempo assieme ai loro figli, proprio come una vera famiglia. Superata la fase iniziale della separazione, che è quella più difficile, hanno ricominciato a frequentarsi e volersi bene, in un modo diverso. Sono così uniti che si direbbero ancora “ti amo”, lo aveva raccontato proprio l’ex volto di Non è la Rai, che in un’intervista spiegò come non aveva mai amato nessun altro come il cantante.

In quell’occasione spiegò come, dopo aver superato rabbia e delusione, lei e Renga si siano ritrovati: “(…) Ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande (…)“. Parole davvero molto belle, un racconto raro da ascoltare quando si parla di separazioni che, il più delle volte, non sono così tanto serene. Ma Ambra e Francesco Renga sarebbero riusciti a riscrivere in modo diverso la loro relazione.