Il 2022 vedrà il ritorno ufficiale di Francesco Guccini che pubblicherà un nuovo album a distanza di ben dieci anni dall’ultimo lavoro (L’ultima Thule, il ventiquattresimo album di inediti pubblicato nel 2012).

Il nuovo album del cantautore modenese si intitola Canzoni da intorto e sarà disponibile dal prossimo 18 novembre. L’album, già disponibile per quanto riguarda il pre-order, sarà pubblicato esclusivamente in formato fisico, in cinque diversi formati: cd, cd limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata) e doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata).

L’annuncio ufficiale di Canzoni da intorto, che è un concept album che Guccini intendeva realizzare da tempo, è stato anticipato da un grande ritrovo che si è tenuto a Pavana, luogo importantissimo per il cantautore, paese originario del padre Ferruccio nella campagna toscana, dove Guccini, lo scorso 12 ottobre, ha riunito amici, musicisti e addetti ai lavori che hanno lavorato all’album, tradizione che si ripete ogni volta che il cantautore porta a termine un importante progetto.

Dal 2012 ad oggi, Guccini ha principalmente pubblicato raccolte. Nel 2019, il cantautore ha pubblicato Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…, undici classici (più un inedito) reinterpretati con artisti della scena musicale italiana (Elisa, Ligabue, Nina Zilli, Malika Ayane, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Luca Carboni, Samuele Bersani e Brunori Sas).

Il progetto ha avuto un secondo capitolo, Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente, pubblicato l’anno dopo, che ha visto la partecipazione di Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua e Mauro Pagani. Anche in questo caso, l’album, oltre ai duetti, conteneva un inedito.

Un’altra raccolta pubblicata negli ultimi anni è stata Se io avessi previsto tutto questo. La strada, gli amici, le canzoni, rilasciata nel 2015 in occasione dei 75 anni del cantautore.

Nel 2017, infine, Guccini ha pubblicato L’Ostaria delle Dame, raccolta live con esibizioni registrate nei primi anni ’80 all’Osteria delle Dame, a Bologna.