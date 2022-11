Francesco Guccini torna con il nuovo disco, ‘Canzoni da intorto’, in uscita il 18 novembre 2022. Sono passati dieci anni dal suo ultimo lavoro e, in questo progetto -descritto come ‘concept album’- sono presenti 11 brani appartenenti alla cultura popolare, con arrangiamenti dal richiamo balcanico e folk. Il disco è è la raccolta delle canzoni del cuore del cantautore, arrangiate e interpretate in una veste nuova. A seguire tutte le informazioni sull’album, dal titolo, alla tracklist fino al significato delle canzoni.

Francesco Guccini, Canzoni da intorto: perché questo titolo?

Francesco Guccini ha raccontato perché la scelta di questo titolo e il significato:

“La voce ‘intorto’ è di origine gergale e significa imbonire, circuire per convincere qualcuno/qualcuna a prestarsi a proprio vantaggio. La locuzione ‘canzoni da intorto’ fu pronunciata da mia moglie Raffaella durante il famoso pranzo coi discografici della BMG e fu accolta con entusiasmo irrefrenabile come titolo definitivo di un disco che non mi trovava, allora, del tutto consenziente e pacificato. Si tratta, infatti, di un’illazione maliziosa anche se parzialmente affettuosa. Significherebbe che le canzoni da me spesso cantate in allegre serate con amici, servissero solo ad abbindolare innocenti fanciulle le quali, rese vittime dal fascino di quelle canzoni, si piegavano ai miei turpi voleri e desideri. Ammetto che un paio di canzoni qui presenti, forse, potrebbero essere state usate alla bisogna, ma solo per un paio di volte e non di più”

Canzoni da intorto, anticipazioni sull’album

L’arrangiatore del disco “Canzoni da intorto” è Fabio Ilacqua, che ne ha seguito anche la produzione artistica affiancato da Stefano Giungato. Tantissimi e vari, più di trenta, gli strumenti che accompagnano l’inconfondibile voce di Guccini. Ecco le parole di Fabio Ilacqua:

“Canzoni da intorto è un album musicalmente ricco e complesso a cui hanno partecipato oltre trenta strumentisti provenienti da svariati mondi musicali. Diverse sono le influenze che convivono in questa tessitura, dal folk alla musica popolare, dalla musica bandistica a quella balcanica e da ballo. Tutto nasce e si sviluppa intorno al contenuto di ogni testo, nucleo fondamentale e originario, attorno al quale si muove una ricerca timbrica minuziosa in dialogo continuo con la voce e le parole, prestando attenzione particolare alla ripresa del suono. Sono canzoni di lavoro, politiche, di protesta il cui carattere è definito, oltre che dall’interpretazione vocale, dalla giustapposizione di strumenti come le chitarre manouche e la ghironda, dai fiati alle fisarmoniche, dal suono degli oggetti di tutti i giorni utilizzati come percussioni, dal contrabbasso ai cori alle chitarre elettriche ecc.. la lista sarebbe lunghissima. Il risultato è un dialogo costruito con cura e onestà affinché gli arrangiamenti non si limitassero a far da sfondo al cantato, ma ‘raccontassero’, attraverso il suono, una versione parallela del testo, tracciando una linea che abbraccia allo stesso tempo la tradizione e il contemporaneo”.

Canzoni da intorto NON uscirà in streaming: solo copie fisiche

Ci sono diversi formati fisici per l’album: CD, CD limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura. Dino Stewart (Managing Director BMG) ha sottolineato:

“È innegabile che c’è un pubblico anche oltre lo streaming, che apprezza ancora il rito di acquistare un disco e di ascoltarlo dall’inizio alla fine. ‘Canzoni da intorto’ è un concept album che bisogna ascoltare per intero. Farlo uscire in questa modalità era l’unica scelta possibile per valorizzare e distinguere la sua natura”

Francesco Guccini, Canzoni da intorto, tracklist album

Ecco i titoli delle canzoni del nuovo disco di Francesco Guccini:

1. Morti Di Reggio Emilia

2. El Me Gatt

3. Barun Litrun

4. Ma Mi

5. Tera E Aqua

6. Le Nostre Domande

7. Nel Fosco Fin Dal Secolo

8. Green Sleeves

9. Quella Cosa In Lombardia

10. Addio A Lugano

11. Sei Minuti All’Alba

Francesco Guccini, Canzoni da intorto, track by track, significato canzoni

Qui sotto l’analisi di tutte le canzoni presenti nel disco, con i dettagli sulla genesi e il significato dei pezzi.