Francesco Baccini ha nuovamente parlato della sua “esperienza” con il Grande Fratello Vip 5, in un’intervista concessa a Non succederà più, programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli.

Il popolare cantautore genovese, per chi non seguisse il gossip e il reality show di Canale 5, ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta, conduttrice e concorrente del GF Vip 5, che, all’interno della casa di Cinecittà, aveva dichiarato di aver avuto un fugace flirt con lui, smentito, però, da quest’ultimo.

In questa nuova intervista, Baccini ha dichiarato di essere in attesa delle scuse di Maria Teresa Ruta per averlo coinvolto in questa vicenda di gossip:

Non c’è niente di vero. Non vedo perché dovrei ammettere una cosa che non è vera. È una bugiarda, nemmeno mi ha chiamato per chiedermi scusa. Stavamo guardando il Festival di Sanremo. Ci fosse un fondamento di verità. Tu hai una liaison amorosa con qualcuno e sai che stai con uno che ha le chiavi di casa e lo inviti?

Il cantautore ha ribadito che il mondo della televisione e della cronaca rosa non fa proprio per lui ma ha ribadito il motivo per il quale ha deciso di affrontare la Ruta al GF Vip:

Grande Fratello? Io, la tv, non la guardo mai. Non è il mio mondo. Io non faccio gossip. Quello che dovevo fare era incontrare la signora per dirle: “Ok, dimmelo in faccia se è vero”.

A Live-Non è la D’Urso, talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Francesco Baccini ha anche avuto uno scontro abbastanza acceso con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. Per un attimo, il cantante ha avuto la tentazione di lasciare lo studio: